ظريف يبحث في بروكسل الخميس سبل الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني

بروكسل: أعلن الاتحاد الأوروبي ليل الاثنين-الثلاثاء أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيجري في بروكسل الخميس مباحثات مع نظرائه الفرنسي والالماني والبريطاني تتناول سبل الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني.

ويأتي الاجتماع بين ظريف- الذي سبق وان اعلنت طهران انه سيتوجه هذا الاسبوع إلى أوروبا- ونظرائه الاوروبيين في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من إقدام الولايات المتحدة في غضون ايام على نقض الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع مجموعة الست (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا) في تموز/ يوليو 2015 ونص على تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على طهران مقابل كبحها برنامجها النووي.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان ان الممثلة العليا لسياسته الخارجية فيديريكا موغيريني “ستعقد اجتماعا مع وزراء خارجية دول مجموعة أي 3 – فرنسا، جان-ايف لودريان، المانيا، سيغمار غابرييل، بريطانيا، بوريس جونسون- ووزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يوم الخميس 11 كانون الثاني/ يناير في بروكسل”.

وأضاف البيان إن “الاجتماع سيعقد في اطار العمل الجاري لضمان التنفيذ الكامل والمستمر لخطة العمل الشاملة المشتركة”، الاسم الرسمي للاتفاق النووي الايراني.

ويأتي الاعلان عن هذا الاجتماع بعيد ساعات من دعوة نائب وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي المجتمع الدولي الى الاستعداد لانسحاب محتمل للولايات المتحدة من الاتفاق التاريخي الذي كرّس عودة بلاده الى الساحة الدولية.

وقال عراقجي “على المجتمع الدولي أن يستعد لانسحاب أمريكي محتمل من الاتفاق النووي مع ايران”، مشددا على أن “الرئيس الأمريكي يسعى منذ اكثر من عام بكل جهده للقضاء على الاتفاق النووي”.

وأضاف “نحن في إيران مستعدون لكافة الاحتمالات. سيكون المجتمع الدولي الخاسر الأكبر وكذلك منطقتنا، جراء خسارة تجربة ناجحة على الساحة الدولية (…) منطقتنا لن تكون أكثر أمنا بدون الاتفاق النووي”.

والرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أشد معارضي الاتفاق النووي، الذي تعتبره الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة باراك أوباما انجازا لسياستها الخارجية.

وكان ترامب اعلن في تشرين الاول/ اكتوبر رفضه الاقرار بالتزام ايران الاتفاق النووي، لكنه بالمقابل لم يُعد العمل بالعقوبات الأمريكية عليها كما لم يلغ الاتفاق، مفضلا احالة الملف إلى الكونغرس لمعالجة “العديد من نقاط الضعف العميقة في الاتفاق”. وتنتهي مهلة الابقاء على رفع العقوبات عن إيران يوم الجمعة المقبل.

ويفرض القانون الأمريكي على الرئيس أن يبلغ الكونغرس كل 90 يوما ما إذا كانت إيران تحترم الاتفاق وما إذا كان هذا النص متوافقا مع المصلحة القومية الأمريكية. (أ ف ب)