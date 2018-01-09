فيسبوك وسوني/إيه تي في توقعان اتفاقا لتحميل وتبادل ملفات موسيقية

(رويترز): قالت شركة سوني/إيه تي في يوم الاثنين إنها وقعت اتفاقية مع شركة فيسبوك ستتيح لمستخدمي موقع التواصل الاجتماعي تحميل وتبادل ملفات فيديو من قائمة الشركة المنتجة للموسيقى من خلال موقعي فيسبوك وانستغرام.

وسيتيح الاتفاق الذي يستمر لسنوات لفنانين مرتبطين بشركة سوني/إيه تي في الحصول على حقوق مالية مقابل استخدام أغنياتهم على منصتي التواصل الاجتماعي. وتضم قائمة سوني/إيه تي في فنانين مثل بوب ديلان وتيلور سويفت وإد شيران.

ويأتي الاتفاق مع سوني/إيه تي في في أعقاب اتفاق مماثل وقعته فيسبوك مع يونيفرسال ميوزيك جروب في ديسمبر كانون الأول الماضي من أجل الاحتفاظ بالمستخدمين وجذب المعلنين.