موسيقى فيلم (ذا غريتيست شومان) تتجه لصدارة قائمة بيلبورد 200

لوس أنجليس: شقت الموسيقى التصويرية لفيلم (ذا غريتيست شومان) طريقها يوم الاثنين لصدارة قائمة بيلبورد 200 الأسبوعية، لتدفع المغني إد شيران والمغنية تيلور سويفت إلى المركزين الثاني والثالث.

وأظهرت أرقام شبكة شركة نيسلن ساوند سكان لتتبع مبيعات الألبومات أن الموسيقى التصويرية وأغاني فيلم (ذا غريتيست شومان)، التي تتضمن أغان لفريق التمثيل في الفيلم ومن بينهم هيو جاكمان وزاك إيفرون وزيندايا، باعت ما يصل إجمالاً إلى 106 آلاف وحدة في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير كانون الثاني.

وفازت أغنية (ذيس إز مي) الأغنية الرئيسية في الفيلم يوم الأحد بجائزة غولدن غلوب لأفضل أغنية أصلية في فيلم. ويدور الفيلم الذي أنتجته شركة توينتيز سينتشري فوكس عن فنان السيرك بي.تي. بارنوم وحصد 150 مليون دولار من مبيعات التذاكر في العالم منذ طرحه في 20 ديسمبر كانون الأول.

ولا يزال ألبوم (ديفايد) للمغني البريطاني شيران في المركز الثاني للأسبوع الثاني بمبيعات بلغت 67 ألف نسخة واستمرت أغنيته الفردية (بيرفكت) في صدارة قائمة الأغاني الرقمية على الإنترنت، بفضل نسخة صدرت حديثاً بالاشتراك مع بيونسيه وباعت (بيرفكت) 109 آلاف نسخة.

وتراجع ألبوم(ريبيوتيشن) لسويفت والذي تصدر القائمة في أول عام 2018 في الأسبوع الماضي إلى المركز الثالث وباع 48 ألف نسخة.(رويترز)