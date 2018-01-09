كوريا الجنوبية تقول إنها لا تسعى لإعادة التفاوض مع اليابان بشأن اتفاق “نساء المتعة”

سول: قالت كوريا الجنوبية الثلاثاء إنها لن تسعى لإعادة التفاوض بشأن اتفاق أبرم مع اليابان عام 2015 بهدف حل قضية “نساء المتعة” اللائي أجبرن على العمل في بيوت دعارة في اليابان أثناء الحرب العالمية الثانية.

وقالت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ-وا إنه “لا ريب” أن الحكومتين توصلتا رسمياً لاتفاق 2015 الذي اعتذرت بموجبه اليابان للضحايا ودفعت مبلغ مليار ين (8.8 مليون دولار) لصندوق لرعايتهن.

لكن الوزيرة قالت في مؤتمر صحافي إن طوكيو عليها أن تبذل جهودا إضافية لمساعدة الضحايا على “استعادة شرفهن وكرامتهن ومداواة جراح قلوبهن”.

ويقول رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن إن اتفاق 2015 يشوبه عوار كبير. وقالت اليابان إن أي محاولة لتعديل الاتفاق قد تضر بالعلاقات بين البلدين. (رويترز)