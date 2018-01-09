إيران ومصر تؤكدان على دعم فلسطين ومكافحة الإرهاب

طهران: أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الإيراني ورئيس مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران على دعم فلسطين ومكافحة الإرهاب.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أن هذا جاء خلال لقاء ياسر عثمان رئيس مكتب رعاية المصالح المصرية الثلاثاء بمساعد رئيس مجلس الشورى حسين أمير عبد اللهيان.

وأضافت الوكالة أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول العديد من المواضيع والقضايا المشتركة المهمة للطرفين إقليميا ودوليا.

وتجدر الإشارة إلى أن طهران تغازل القاهرة بين الحين والآخر لإعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين الجانبين منذ نحو 40 عاما. ورغم قطع العلاقات فإن هذه العقود شهدت عقد العديد من اللقاءات، كان من أبرزها زيارة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي لإيران عام 2012. (د ب أ)