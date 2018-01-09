بخّاخ أنفي لمكافحة الإدمان على ألعاب الميسر

هلسنكي: باحثون فنلنديون عن دراسة فريدة من نوعها أطلقت لتقييم فاعلية بخّاخ أنفي في مكافحة الإدمان على ألعاب الميسر.

ويحتوي هذا البخّاخ على مادة النالوكسون التي تستخدم لمعالجة الجرعات الزائدة من المواد الأفيونية، والتي تؤثر على إنتاج الدوبامين وهي ناقل عصبي مرتبط بالشعور بالسعادة يؤدي دوراً محورياً في تنامي الإدمان.

وأوضح هانو ألهو الأستاذ المحاضر في علم السموم في المعهد الوطني للصحة والرفاه في هلسنكي، أن “الحاجة إلى اللعب هي ملحة ولهذا السبب نبحث عن دواء فوري المفعول … وهذا البخّاخ الأنفي يؤثر على المستخدم في خلال بضع دقائق”.

وينوي ألهو جمع 130 متطوعاً لهذه التجربة يمكنهم استخدام البخّاخ لمدة ثلاثة أشهر. وسيحصل نصفهم على رذّاذ وهمي.

وهذه الدراسة هي، بحسب الباحث، الأولى من نوعها في العالم. وقد حاول باحثون في السابق استخدام مادة شبيهة بالنالوكسون في حبوب لكن العلاج لم يجد نفعاً.

ومن المرتقب الكشف عن نتائج هذه الدراسة الجديدة بعد سنة ونصف السنة.(أ ف ب)