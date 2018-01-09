خامنئي: أمريكا وبريطانيا لم تنجحا بإثارة الاضطرابات في إيران

بيروت: نقلت وسائل إعلام رسمية عن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قوله الثلاثاء إن إيران أحبطت محاولات الولايات المتحدة وبريطانيا لإثارة الاضطرابات خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة.

وقال خامنئي “العدو يتخذ خطوات مرارا وكل مرة يقابل بالهزيمة… هذا بسبب المقاومة وبسبب السد الشعبي والوطني القوي”.

وكانت احتجاجات على الوضع الاقتصادي والسياسي اندلعت في أكثر من 80 مدينة منذ أواخر ديسمبر كانون الأول وأسفرت عن سقوط 21 قتيلا على الأقل. (رويترز)