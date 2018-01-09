حفتر: سيف الإسلام القذافي مجرد “رجل مسكين”

طرابلس: قلل خليفة حفتر، قائد القوات المدعومة من جلس النواب في طبرق (شرق) من سعي أوساط ليبية لترشيح سيف الإسلام، نجل العقيد معمر القذافي، في الانتخابات الرئاسية المقررة، ووصفه بـ”الرجل المسكين”.

جاء ذلك في حوار مع مجلة “جون أفريك” الفرنسية نشرته في عددها الأخير.

وقال حفتر، إن “العديد من السذج لا يزالون يؤمنون للأسف بسيف الإسلام. يحاول البعض مساومته، لكنه مجرد رجل مسكين يحاولون استغلاله مقابل المال”.

وفي وقت سابق، اعتبر المسؤول الليبي السابق، أحمد قذاف الدم، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، أن حظوظ سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ستكون كبيرة لرئاسة البلاد في حال كانت هناك انتخابات عادلة ونزيهة.

وحول الانتخابات، أكد حفتر أنه “من الضروري تنظيم الانتخابات قبل أن يتمكن المسؤولون المنتخبون من الاتفاق على دستور”.

واستدرك قائلا: “إننا نعطي الأولوية للمسار السياسي. عندما نشأت إمكانية التوصل إلى حل في صندوق الاقتراع، توقفنا. أردنا تجنب إراقة الدماء.. ولكن صبرنا له حدود. وإذا ما تأكدنا أن هذا الطريق هو طريق مسدود، فإن لدينا خلايا نائمة في 10 بالمائة من الأراضي التي لا نسيطر عليها ومن السهل تفعيلها”.

وبخصوص ما إذا كانت الجزائر أقرب إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، قال حفتر: “أنا واثق من أنه إذا حاول الجزائريون الوساطة فسوف يفعلون ذلك بطريقة محايدة”. (الأناضول)