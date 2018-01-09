جاويش أوغلو: استهداف النظام السوري للمعارضة يقوض عملية السلام

أنقرة: قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الثلاثاء، إن استهداف النظام السوري لقوى المعارضة المعتدلة يُقوض عملية السلام السياسي في البلاد.

جاء ذلك في تصريحات صحفية بمقر البرلمان التركي.

وأضاف جاويش أوغلو: “قوات النظام تستهدف المعارضين المعتدلين تحت ذريعة مواجهة جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام حالياً)، وهذا أمر يقوض عملية الحل السياسي الجارية”.

وشدد على أنه من الضروري أن تتجنب الأطراف التي ستجتمع في مدينة سوتشي الروسية، ارتكاب مثل هذه الأفعال.

وما يزال النظام السوري يواصل غاراته على مناطق تابعة لقوى المعارضة السورية في الغوطة الشرقية بدمشق، وأجزاء من محافظتي حماة (وسط) وإدلب (شمال غرب).

ومن المتوقع انعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي بروسيا في الفترة من 29 إلى 30 يناير/ كانون الثاني 2018، بمشاركة حوالي 700 شخصية. (الأناضول)