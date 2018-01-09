“آل سعود: عائلة في حالة حرب”..وثائقي لـ”بي بي سي” ـ (فيديو)

“القدس العربي”:

تعرض القناة التلفزيونية الثانية في هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي2″ في التاسعة من مساء اليوم (بتوقيت لندن) برنامجا وثائقيا بعنوان : “آل سعود: عائلة في حالة حرب”، يتطرق في ثلاث حلقات من 59 دقيقة، لكل منها، إلى التطورات الدارماتيكية، التي تعرفها المملكة العربية السعودية، خاصة مع بروز ولي العهد محمد بن سلمان.

وفالت القناة في الإعلان الترويجي للبرنامج إن “المملكة توجد في مفترق طرق وتواجه تغيرات غير مسبوقة بعد عقود من النفوذ والثراء والحكم المطلق والتأثير. لكن آل سعود ظلوا متهمين بنشر أيديولوجبة متطرفة وحتى بدعم المتشددين الذين يستعملون العنف.في هذه السلسلة الوثائقية سيتم تناول التحديات، التي يواجهها ولي العهد البالغ من العمر 32 عاما الذي تعهد بتغيير المملكة “.

و أضافت أن في الحلقة الأولى “سيتم تناول تعهد حكام السعودية الجدد بإنهاء التطرف والعودة إلى الإسلام المعتدل”.

و أكدت أن “السعودية ومع تصاعد صراعها الإقليمي مع إيران تجد نفسها في قلب الأزمة في الشرق الأوسط”.

وختمت “البرنامج يتساءل ما إذا ستكون السعودية قوة استقرار أو قوة فوضى في العالم”.