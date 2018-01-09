“آل سعود: عائلة في حالة حرب”..وثائقي لـ”بي بي سي” ـ (فيديو)
“القدس العربي”:
تعرض القناة التلفزيونية الثانية في هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي2″ في التاسعة من مساء اليوم (بتوقيت لندن) برنامجا وثائقيا بعنوان : “آل سعود: عائلة في حالة حرب”، يتطرق في ثلاث حلقات من 59 دقيقة، لكل منها، إلى التطورات الدارماتيكية، التي تعرفها المملكة العربية السعودية، خاصة مع بروز ولي العهد محمد بن سلمان.
وفالت القناة في الإعلان الترويجي للبرنامج إن “المملكة توجد في مفترق طرق وتواجه تغيرات غير مسبوقة بعد عقود من النفوذ والثراء والحكم المطلق والتأثير. لكن آل سعود ظلوا متهمين بنشر أيديولوجبة متطرفة وحتى بدعم المتشددين الذين يستعملون العنف.في هذه السلسلة الوثائقية سيتم تناول التحديات، التي يواجهها ولي العهد البالغ من العمر 32 عاما الذي تعهد بتغيير المملكة “.
و أضافت أن في الحلقة الأولى “سيتم تناول تعهد حكام السعودية الجدد بإنهاء التطرف والعودة إلى الإسلام المعتدل”.
و أكدت أن “السعودية ومع تصاعد صراعها الإقليمي مع إيران تجد نفسها في قلب الأزمة في الشرق الأوسط”.
وختمت “البرنامج يتساءل ما إذا ستكون السعودية قوة استقرار أو قوة فوضى في العالم”.
هناك ضغط من أمريكا على آل سعود في دفع تعويضات ضحايا البرجين من خلال القضاء الأمريكي المُسيس
ولهذا يقدم هؤلاء التنازلات تلو التنازلات للأمريكان حتى لا يحجز الأمريكان على أموالهم هناك !
والظاهر أن هناك شكوك بأن أحد الأمراء كان متورطاً مع بن لادن في تلك الحادثة
ولا حول ولا قوة الا بالله
ان شاء الله ستكون بلد استقرار، أنا انعل هذه العائلة ليل نهار لتواطئها مع الأمريكان والاسرائيليين على الفلسطينيين لكنني أتمنى ان يطيح الجيش بهذه العائلة ولا يتضرر شعب الجزيرة العربية بشيء
لمن لم يرى ملكا من قبل عليه ان يشبع عينيه قبل فوات الاوان, تحف لن تتكرر