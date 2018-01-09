الملكة إليزابيث تروي رحلة تتويجها “الفظيعة” في فيلم وثائقي
لندن: وصفت الملكة إليزابيث رحلة تتويجها في العام 1953 بأنها كانت “فظيعة”، بسبب المقعد غير المريح في العربة الملكية، وذلك في ظهور قلّما يتكرر في فيلم وثائقي لشبكة “بي بي سي” بثّ الاثنين.
وقالت الملكة عن العربة المستخدمة في تتويج الملوك منذ عهد جورج الرابع عام 1821 “إنها فظيعة..ليست مريحة على الإطلاق”.
واستخدمت الملكة هذه العربة المصنوعة في القرن الثامن عشر أثناء تتويجها وفي مناسبات أخرى منها الاحتفال بيوبيلها الذهبي العام 2002.
وتحدثت الملكة أيضاً عن مجوهرات التاج التي استخدمت في تنصيبها قائلة “هناك بعض السلبيات في التيجان، ولكنها مهمة جداً”.
ويركّز الوثائقي الذي يحمل عنوان “التتويج” على يوم الثاني من حزيران/يونيو من العام 1953، حين تُوجّت إليزابيث بعد وفاة والدها جورج السادس.
وتبلغ الملكة اليوم 91 عاماً، هي عميدة الحكام الذين ما زالوا يمارسون مهامهم في العالم، وقد اعتلت عرش بلدها لأطول مدة من بين كل الملوك الذين سبقوها.
وعرض الوثائقي مقاطع من الأرشيف تظهر الأميرين تشارلز وآن وهما في السنوات الأولى من العمر يلعبان بالزي الملكي، وحين قال المعلّق “إنه أمر مسلّ للأطفال” عاجلته الملكة بردّ حازم “لم يكن ينبغي أن يفعلا ذلك”.
(أ ف ب)
أيّة معاناة فضيعة للملكة ؟ إنها مدللة أكثرمن كلّ نساء الأرض.حينما حاصرجيش أجنبي مدينة الحضر( قبل الميلاد ) لم يستطع فتحها لمتانة أسوارها…وكان القائد الأجنبيّ وسيمًا ؛ وكانت الأميرة بنت ملك الحضرتراه من فوق سورالمدينة ؛ فوقعت في عشقه…فأرسلت إليه خادمها ؛ فخدعها القائد ووعدها بالزواج مقابل فتح أبواب السور…في الليل ؛ وفعلت فدخل الجيش الأجنبيّ واحتل المدينة بعدما قتل الملك…ثمّ تزوّج القائد المحتل من الأميرة بنت ملك الحضر…وذات ليلة وهي نائمة على سريرها تأففت من خشونة فراشها الحريريّ ؛ فسألها القائد والزوج عن السبب ؟ فقالت له : تحت الفراش ورقة آس تضايقني.فانتبه القائد لدلال وترف الأميرة التي لا تحتمل حتى ورقة آس صغيرة ؛ فتتضايق منها ؟؟ فسألها : وماذا كان والدك يطعمك ؟ فقالت : كانت يطعمني عسل النحل المصفّى ومحّ البيض المخفوق… فشهرسيفه وقال لها : الأميرة التي كان أبوها يطعمها عسل النحل المصفّى ومحّ البيض المخفوق وخانته ؛ لا تستحق أنْ تكون زوجتي.