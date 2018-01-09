نجمة فرنسية في برامج تلفزيون الواقع تحظى بعشاء مع الملك محمد السادس
Jan 09, 2018
باريس ـ “القدس العربي”: نشرت نجمة برامج تلفزيون الواقع الفرنسية ميلاني، صورة لها مع الملك محمد السادس، مخبرة متابعيها أنها حظيت بفرصة تناول العشاء معه في العاصمة الفرنسية باريس.
نجمة تلفزيون الواقع ذات الجنسية الفرنسية والأصول المغربية نشرت أمس الإثنين، على حسابها بـ”انستغرام” صورتها مع الملك محمد السادس، وعلقت عليها: “عشاء مع الملك ملك المغرب شكرا وداد”.
وتساءل المتابعون (حسب ما ذكر موقع “اليوم 24″ المغربي) عن هوية وداد التي شكرتها نجمة تلفزيون الواقع الفرنسية، والتي يظهر أنها مغربية منحتها الفرصة لمقابلة ملك المغرب.
وأرفقت ميلاني تعليقها بوسم: “عاش الملك”.
وتجمع ميلاني، صداقة مع عدد من المشاهير المغاربة من بينهم الكوميدي جاد الملح الذي ظهرت معه في صورة نشرتها سابقا.
مع كل محبتي للمغرب و اهله ، و احترامي لملكه ، لكنني لا ارى ان ترتيب الصورة لائقة بجلالته !
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الصورة فاقدة لأي نوع من الرسمية الضرورية لاظهار هيبة الملوك. حتى لو كانت المرأة في الصورة ، الملكة نفسها !!
هذه هي اهتماماته ميلاني وسعدلمجرد بينمايضع شعبه في سلة المهملات!
ويصر بعض المغاربه على القول أنه بريء من منع المغرب للسوريين المتزوجين بمغاربة من دخول المغرب؟
هل مهمته هي العشاء مع فنانة وتجاهل استغاثاتي لأن زوجتي محتشمة محجبة؟
يا سلام !
الى كل الاخوة المتابعين لقدسنا العربي
اين نلصق كلمة امير المؤمنين في هكذا موقف
سلمت و سلم لسانك يا الصوفي الجزائر ! مهزلة ……
و حسبنا الله ونعم الوكيل !