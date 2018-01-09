نجمة فرنسية في برامج تلفزيون الواقع تحظى بعشاء مع الملك محمد السادس

باريس ـ “القدس العربي”: نشرت نجمة برامج تلفزيون الواقع الفرنسية ميلاني، صورة لها مع الملك محمد السادس، مخبرة متابعيها أنها حظيت بفرصة تناول العشاء معه في العاصمة الفرنسية باريس.

نجمة تلفزيون الواقع ذات الجنسية الفرنسية والأصول المغربية نشرت أمس الإثنين، على حسابها بـ”انستغرام” صورتها مع الملك محمد السادس، وعلقت عليها: “عشاء مع الملك ملك المغرب شكرا وداد”.

وتساءل المتابعون (حسب ما ذكر موقع “اليوم 24″ المغربي) عن هوية وداد التي شكرتها نجمة تلفزيون الواقع الفرنسية، والتي يظهر أنها مغربية منحتها الفرصة لمقابلة ملك المغرب.

وأرفقت ميلاني تعليقها بوسم: “عاش الملك”.

وتجمع ميلاني، صداقة مع عدد من المشاهير المغاربة من بينهم الكوميدي جاد الملح الذي ظهرت معه في صورة نشرتها سابقا.