مسيرة فصائلية بغزة رفضاً لاعتبار واشنطن القدس عاصمة لإسرائيل

غزة: شارك عشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة، الثلاثاء، في مسيرة احتجاجية، رفضاً لاعتبار الولايات المتحدة الأمريكية القدس عاصمة لإسرائيل.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي دعت إليها “قوى وطنية وإسلامية” بمدينة غزة لافتات تندد بالقرار الأمريكي بشأن القدس.

وقال خالد البطش، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، على هامش مشاركته في المسيرة “جئنا لنؤكد على ضرورة الاستمرار بالانتفاضة رفضاً للقرار الأمريكي الأخير، وللقوانين الإسرائيلية بشأن القدس″.

وأكّد البطش، على ضرورة توسيع “دائرة العمل الجماهيري من أجل وقف السياسيات الأمريكية والإسرائيلية في القدس″.

بدوره، قال إسماعيل رضوان، القيادي في حركة “حماس″ “هذه التظاهرة تأتي استكمالاً لتصعيد أعمال الانتفاضة، رداً على قرار (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، وقانون ضم الضفة الغربية”.

وبيّن رضوان أن هذه “الفعاليات الاحتجاجية ستستمر حتّى إسقاط القرار الأمريكي، والقوانين الإسرائيلية بشأن القدس″.

فيما دعا الدول العربية والإسلامية لـ”مقاطعة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على كافة الأصعدة”.

وحذّر القيادي في حماس، الجانب الإسرائيلي من “مغبّة اعتماد قانون إعدام المعتقلين الفلسطينيين، والذي صادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية، الأسبوع الماضي”.

وتشهد معظم المدن الفلسطينية مظاهرات ومواجهات مع القوات الإسرائيلية، احتجاجاً على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 6 ديسمبر/ كانون أول الماضي، اعتبار القدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمةً لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة. (الأناضول)