كشف ملابسات حفل زفاف “مريب” في منطقة مكة- (فيديو)

“القدس العربي”: تداول السعوديون مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حفل زفاف غريب الأطوار كشفت عنه شرطة منطقة مكة في السعودية.

ونقل موقع “سبق الإخباري” عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن مشاركين فيما وصف بأنه “مشهد تمثيلي” لحفل زفاف ظهر فيه رجل في ملابس نسائية، قد تم القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وقال المتحدث الأمني إن شرطة محافظة العرضيات (الواقعة جنوب غرب السعودية والتابعة إداريا لمنطقة مكة) تلقت فجر يوم الجمعة الماضي بلاغا من أحد المواطنين، وكان مدعوا لحفل شعبي بإحدى الاستراحات الخاصة، قال فيه إن المدعوين تفاجأوا “بدخول بعض الشباب، أحدهم يرتدي ملابس نسائية في مشهد تمثيلي لحفل زفاف”.

وبحسب المتحدث باسم شرطة مكة فقد “تم اتخاذ إجراءات الضبط، وتحديد هوية الشاب المتشبه بالنساء ومرافقيه، والقبض عليهم، وإيقافهم، وإحالة القضية للنيابة العامة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم”.