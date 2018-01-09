كشف ملابسات حفل زفاف “مريب” في منطقة مكة- (فيديو)
“القدس العربي”: تداول السعوديون مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حفل زفاف غريب الأطوار كشفت عنه شرطة منطقة مكة في السعودية.
ونقل موقع “سبق الإخباري” عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن مشاركين فيما وصف بأنه “مشهد تمثيلي” لحفل زفاف ظهر فيه رجل في ملابس نسائية، قد تم القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وقال المتحدث الأمني إن شرطة محافظة العرضيات (الواقعة جنوب غرب السعودية والتابعة إداريا لمنطقة مكة) تلقت فجر يوم الجمعة الماضي بلاغا من أحد المواطنين، وكان مدعوا لحفل شعبي بإحدى الاستراحات الخاصة، قال فيه إن المدعوين تفاجأوا “بدخول بعض الشباب، أحدهم يرتدي ملابس نسائية في مشهد تمثيلي لحفل زفاف”.
وبحسب المتحدث باسم شرطة مكة فقد “تم اتخاذ إجراءات الضبط، وتحديد هوية الشاب المتشبه بالنساء ومرافقيه، والقبض عليهم، وإيقافهم، وإحالة القضية للنيابة العامة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم”.
الهذا الحدّ وصلت الجرأة والوقاحة؟
بالفيديو: حفل زواج شابين مثليين داخل استراحة بالعرضيات https://t.co/bhUpQt25IA
— Ibrahim Algaraawi (@ibra1373) January 3, 2018
لا كشف ملابسات ولا يحزنون كل ما فى الأمر ان المثاليين فى الحجاز يبون ان يشهرو قضيتهم كما فى المغرب العربى ولبنان ومصر ويطالبون بحقوقهم فى الزواج والعشرة اسوه بامثالهم فى أنحاء العالم.
فكما سمح للمرأه بقيادة السياره. والسماح لها بدخول الملاعب الرياضيه المخطلطه والسماح لدور السينما فى مزوله عملها وتخصيص سواحل ومنتجعات سياحيه مختلطه على البحر الأحمر هذا شجع المثاليين للمطالبة بالمثل. السوال هل يستجيب ابن سلمان لمطالبهم. الوقت والزمن كفيل بالإجابة.
طول حياتي كنت أظن ان الناس في الحرمين مثل الملائكة لكن يوما بعد يوم اكتشف العجب حتى صار رأس السلطة نفسه بلا رأس يقول لترمب افسق رجل في العالم انا رجلك في السعودية ؟؟؟