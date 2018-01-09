مواجهات بين فلسطينيين وجيش الإحتلال قرب رام الله

رام الله: اندلعت، ظهر الثلاثاء، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات من الجيش الإسرائيلي، على مدخل مدينتي رام الله والبيرة، وسط الضفة الغربية المحتلة، رفضاً لاعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها.

ورشق عشرت الشبان قوات من الجيش الإسرائيلي بالحجارة، فيما رد الجيش بإطلاق الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

وأشعل شبان النار في إطارات المركبات الفارغة، وأغلقوا الطريق بالحجارة.

ولم يسجل حتى ساعة كتابة الخبر وقوع إصابات.

وكانت لجنة التنسيق الفصائلي قد دعت أمس لمسيرة باتجاه مدخل المدينتين حيث حاجز بيت أيل العسكري.

وتشهد معظم المدن الفلسطينية احتجاجات، منذ اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 من ديسمبر/ كانون أول الجاري، بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة. (الأناضول)