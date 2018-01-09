نواب البرلمان المصري يوقعون استمارات ترشيح السيسي لفترة رئاسية ثانية
القاهرة: توافد عدد من نواب البرلمان على لجان تلقي توقيعات نموذج تزكية المرشح للانتخابات الرئاسية، حيث وقع عدد كبير من النواب على هذا النموذج لدعم ترشيح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ونقل موقع (بوابة الأهرام) الإلكتروني عن علي عبد العال رئيس مجلس النواب، قوله إن الهيئة الوطنية للانتخابات والمسؤولة عن تنظيم الانتخابات الرئاسية، أرسلت للمجلس نماذج الترشيح الخاصة بخوض الانتخابات الداخلية.
وأضاف أن الأمانة العامة قررت توفير هذه النماذج لمن يريد من النواب التوقيع لأحد المرشحين لرئاسة الجمهورية وذلك وفقاً لقانون الانتخابات وللدستور.
ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان لجنة الانتخابات الرئاسية مواعيد الانتخابات.
وأشار عبد العال، إلى أن الأمانة العامة للمجلس، ورد إليها خطاب الهيئة الوطنية للانتخابات، بنماذج ترشيح من يرغب في الانضمام للسباق الرئاسي 2018.
وأضاف أن اللائحة الداخلية للمجلس، أقرت بحق كل نائب في ترشيح من يراه مناسباً، بشرط ألا يوقع لأكثر من مرشح، وألا يوقع نائب بدلاً من آخر.
من جانبه كشف مصدر داخل البرلمان، أن الأعداد وصلت لأكثر من 300 نموذج موقع من النواب.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات، قد أعلنت أمس فتح باب التقدم للترشح اعتباراً من 20 كانون ثان/ يناير الجاري ولمدة تسعة أيام، فيما تقضي القواعد المنظمة للانتخابات بضرورة حصول المرشح على تزكية 20 نائباً على الأقل أو 25 ألف مواطن بالمحافظات المختلفة بواقع 1000 مواطن للمحافظة الواحدة على الأقل، لقبول أوراق ترشحه للانتخابات.( د ب أ)
وكم من الجنيهات التي لا قيمة لها يتلقى من يضع توقيعه علي الاستمارة ؟, في عهد السادات ومبارك كانوا يذهبون إلي المصانع لجلب العمال ومكافئتهم بمبلغ بسيط من المال وبعض من أرغفة الخبز المحشي بطعام ما كي يستقبلوا الرئيس عند لرجوعة من كل مغامرة خارجية واكتب مغامرة لآنهم كانوا يرهبون الاغتيال في الخارج . ( المستبدين والظالمين يرهبون خيالهم ) لكونهم يعلمون حقيقة أنفسهم إنهم يرهبون الحساب ولكن عدم إيمانهم بالله ويوم الحساب ضمائرهم انتحرت بعد بيعها عند تسليمهم أرواحهم للشيطان .
مبروك لمصر مزيد من الجهل والضياع والطريق المظلم يافرحت ماتمت الله يخرب بيت اللي كان السبب في دعم هذة المهزلة على مصر وشعبها
طبعاً يوقع نواب البرلمان الهزلي على إستمارات ترشح الطاغية السيسي حتى لا يفقد كل واحد منهم كرسيه و يُخفى قسرياً!!
بعد موت حافظ الاسد تم تعديل الدستور السورية قبل ان يرتد طرف المواطينين. وعدل الدستور على مقاس الابن، وقد استحى نواب الشعب ان يصغوا التعديل الجديد وتضمينه شرط الاسم بشار الاسد ويوم ميلاده. ما نراه اليوم بمصر هو العبث بنفسه واستحمار مئة مليون مواطن. الم يحلف السيسي وقسم باغلظ الايمان انه لن يترشح الا مرة واحدة وانه يترشح فقد لانقاد البلاد والعباد وانه لا يعنيه كرسي فخامة الرئيس . ما نشاهده في شاشات المصرية من تطبيل وتزمير له مؤسف ومحزن ومحبط ووووو…. فرعون جديد بمصر وكان مصر لا يستقيم حالها الا بحكم فرعون. قال من لا جلال غيره “فاستخف قومه فاطاعوه”
الشعب المصري لن يجد افضل من السيسي ليحكمه ويتفضل عليه بحكمه
الرفاهية والأنتعاش الاقتصادي والأمان من يستطيع توفيره غير السيسي
اتمنى أن لا تحدث انتخابات لأن النتيجة معروف ولاداع لأضاعة المال بالأنتخابات الديمقراطية التي تحدث في مصر
مرغم أخاك لا بطل ! إلى متى سيظل هذا الطاغية جاثما على صدور الشعب المصري المغلوب على أمره !؟
حسبنا الله ونعم الوكيل !
يااااااه على البراءة والديموقراطيه… نواب البرلمان المصري يوقعون استمرار البلطجة