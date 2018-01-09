رئيس الموساد الإسرائيلي: لنا عيون وآذان في إيران

تل أبيب: شن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) يوسي كوهين الثلاثاء، هجوماً على إيران، وأكد في الوقت نفسه أن لإسرائيل “عيوناً وآذاناً وأكثر من ذلك في إيران”.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عنه القول الثلاثاء، إن “لإيران خطة استراتيجية بعيدة المدى هدفها تحقيق بسط سيطرتها على الشرق الأوسط”.

وأضاف أن “الإيرانيين يزحفون بدون أي عائق باتجاه الشرق الأوسط مع قوات كبيرة للغاية منها فرق تابعة للحرس الثوري ومقاتلون شيعة بينهم أفغان”.

وتطرق رئيس الموساد إلى الاحتجاجات التي تشهدها إيران، فبينما اعتبر أنها لن تسفر عن زعزعة النظام الحاكم في الجمهورية الإسلامية فقد أعرب عن سعادته لوجود “اضطراب اجتماعي”.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب عن تمنياته بالنجاح للمتظاهرين في إيران.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تعتبر إيران “خطراً وجودياً” عليها، وتشبه طهران بنظام الحكم النازي. (د ب أ)