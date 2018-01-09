3 قتلى من المقاومة الشعبية بانفجار لغم أرضي وسط اليمن

اليمن: قتل 3 من مقاتلي المقاومة الشعبية الموالية للحكومة اليمنية، الثلاثاء، بانفجار لغم زرعه مسلحون من جماعة “الحوثي”، في محافظة البيضاء وسط البلاد.

وقال القيادي في المقاومة الشعبية بالمحافظة، حسين الحميقاني، إن مسلحي المقاومة هاجموا موقعاً للحوثيين في جبهة المحصن بمديرية الزاهر بالمحافظة.

وأضاف أن “لغماً انفجر بعد دخول أفراد المقاومة للموقع، ما أدى إلى مقتل 3 منهم”، لافتاً الى أن “مسلحي الحوثي قاموا بتلغيم الموقع قبيل انسحابهم منه”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قبل الحوثيين حول تصريح القيادي.

ومنذ نحو ثلاثة أعوام، تشهد اليمن حرباً عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة “الحوثي” من جهة أخرى.

وخلفت هذه الحرب أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، وجعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات. (الأناضول)