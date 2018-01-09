عشراوي: عباس يجتمع بوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بـ 22 يناير

رام الله:قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس محمود عباس، سيجتمع يوم 22 يناير/ كانون ثاني الجاري، في بروكسل البلجيكية، بوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

وأضافت عشراوي، في بيان عقب لقائها اليوم القنصل السويدي العام، آن صوفي نيلسون، بمقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، أن الاجتماع يهدف لتقديم رؤية واضحة وبدائل لمواجهة السياسية الإسرائيلية والأمريكية.

ودعت، الاتحاد الأوروبي للتدخل الفوري، واتخاذ خطوات عاجلة واستباقية، للحد من الخروقات الإسرائيلية المتواصلة والمستمرة يومياً للقانون الدولي والشرعية الدولية.

كما طالبت عشراوي دول الاتحاد الأوروبي بـ «الاعتراف العاجل» بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وخلال الاجتماع نفسه، ناقشت عشراوي آخر المستجدات على الساحة السياسية والتطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك التحركات الأمريكية الأخيرة حول اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، والتهديد بتقليص الدعم.

وشددت عشراوي على تداعيات الموقف الأمريكي محلياً ودولياً، معتبرة أنها “تقوّض فرص السلام”.

وفي 6 ديسمبر/ كانون أول الماضي، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة، وسط استنكار عربي ودولي واسع.(الأناضول).