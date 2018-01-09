زعيم المعارضة الإسرائيلية يصف بن سلمان بـ “الثوري” وتوجهات بن زايد بـ”المثيرة للإعجاب”

لندن-”القدس العربي”:

امتدح زعيم المعارضة الإسرائيلية إسحاق هيرتسوغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووصفه بأنه “أحد الثوريين في الشرق الأوسط، وأنه يصنع تاريخًا جديدًا في المنطقة”.

وفي حوار مع صحيفة “إيلاف” الإلكترونية السعودية، انتقل هيرتسوغ من مدح ولي العهد السعودي إلى مدح ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، اعتبر أن توجهات بأبن سلمان وابن زياد بـ “المثيرة للإعجاب والمشاعر”.

والحوار هو الثالث من نوعه مع شخصية من الاحتلال الاسرائيلي، الذي تجريه الصحيفة الإلكترونية المملوكة للإعلامي السعودي عثمان العمير، رئيس التحرير الأسبق لصحيفة “الشرق الأوسط” و المقرب جداً من السلطات السعودية.

وكانت الصحيفة حاورت من قبل عبر مراسلها في تل أبيب، وهو جندي سابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، كل من وزير الاستخبارات الاسرائيلي قائد اركان جيش الاحتلال، و نشرت مقالاً للمتحدث باسم جيش الاحتلال أفخاي أدرعي هاجم فيه “حماس″.

وصرح هيرتسوغ أن حزب العمل وحلفاءه سيسقطون حكومة نتانياهو اليمينية، وسيفاوضون الفلسطينيين على حل الدولتين، داعياً رئيس السلطة الفلسطينية محمود أبو مازن إلى إلقاء خطاب من على منبر الكنيست الإسرائيلي

وناشد إسحاق هرتسوغ، وهو عضو الكنيست عن حزب العمل، العرب وعلى رأسهم السعودية، العمل للخروج من الطريق المسدود في عملية السلام. وقال خلال الحوار إن الشعب الإسرائيلي مستعد للسلام، وهو في طريقه نحو تغيير رئيس حكومته اليمينية بنيامين نتانتياهو، وإن في إسرائيل أرضية للتوصل إلى اتفاق تاريخي.

وحول قضية القدس، طالب هرتسوغ منح السعودية مكانة خاصة للأماكن المقدسة في القدس، ودعا الجميع إلى التروي بعد إعلان ترامب، وأخذ جملته أن “حدود السيادة الإسرائيلية في القدس تحدد بالمفاوضات”.

ووصف إسحاق هيرتسوغ موقف العاهل الأردني الداعم للفلسطينيين ببلاده بقوله “أدعو المجتمع الدولي لمساعدة العاهل الأردني على وقفته الشجاعة والإنسانية باستضافة مليون لاجئ سوري، على الرغم من أوضاع بلاده وعدم الاكتفاء بالكلام”.