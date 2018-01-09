فرنسا: إحباط مخططات لتفيذ عدد من الاعتداءات وسط تخوفات من عودة “الجهاديين” من سوريا والعراق

باريس- “القدس العربي”-من آدم جابيرا :

كشف وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، عن إفشال السلطات مخططات لتنفيذ 20 اعتداءا على الأراضي الفرنسية، وذلك وسط مخاوف من عودة “الجهاديين ” إلى الأراضي الفرنسية، في أعقاب هزيمة تنظيم ” الدولة ” في العراق وسوريا.

وقال كولومب ، في حديث مع صحيفة “لوبروغريه ” أن إفشال تنفيذ هذه الاعتداءات جرى خلال العام 2017، ,أن ذلك يعني أن اليقظة ضرورية في كل مان، معتبرا أنه لاتوجد منطقة اليوم يمكن القول إنها بمنآى تماما عن خطر الاعتداءات الإرهابية.

وكانت أجهزة مكافحة الإرهاب الفرنسية قد كشفت، في شهر نوفبمر الماضي، عن اعتقال 10 أشخاص، في فرنسا وسويسرا. كما اعتقل شاب يبلغ من العمر 21 عاما و شابة في الـ19 من العمر ، في نهاية شهر ديسمبر المنصرم، دون أن تكون هناك علاقة بين الإثنين، للاشتباه في عزمها ارتكاب اعتداءين إرهابيين.

غير أن العام 2017 شهد وقوع اعتدءاءين إرهابيين تبناهما تنظيم “الدولة” : الأول في 20 من إبريل/ نيسان، على جادة الشانزليزيه، راح ضيحيته شرطيان، وكان ذلك قبل يومين من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية،والثاني في فاتح أكتوبر/ تشرين الأول في محطة سين شارل بمدينة مارسيليا وأدى إلى مقتل 3 أشخاص.

ويأتي كشف السلطات الفرنسية عن إفشال تنفيذ 20 اعتداءا إرهابيا ، بينما تخشى السلطات من عودة « الجهاديين » الفرنسيين المتبقين في العراق وسوريا والذين تقدر الاستخبارات الفرنسية عددهم بـــ 690 بينهم 295 إمرأة و28 قاصرا، وذلك بعد أن شهدت السنوات االخمسة الماضية عودة نحو 300 منهم إلى الأراضي الفرنسية، بينهم 58 قاصرا، معظمهم يقبع في السجون حاليا، فيما قتل منهم ما لايقل عن 278، حسب السلطات الفرنسية.