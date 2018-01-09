تضارب كبير في الأنباء عن مستقبل النني مع أرسنال

لندن-”القدس العربي”:

ترددت أنباء في بعض وسائل الإعلام الإنكليزية، عن احتمال خروج لاعب الوسط المصري محمد النني من صفوف ناديه أرسنال هذا الشتاء، بناء على رغبة المدرب الفرنسي آرسن فينغر، الذي يُريد إفساح المجال للاعبه خارج قلعة “الإمارات”، ولو على سبيل الإعارة ليستعيد كامل لياقته البدنية والفنية بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في أغلب مباريات الموسم الجاري.

ولم يظهر الفرعون في تشكيلة كشاف النجوم الأساسية سوى ثلاث مرات من أصل خمس مشاركات في أول 22 جولة للبريميرليغ، بواقع 264 دقيقة اكتفى خلالها بتمريرة حاسمة واحدة، دون أن يُسدد ولو كرة واحدة بين القائمين والعارضة، ما ضاعف الشكوك حول مستقبله مع مدفعجية شمال لندن، لحاجته للوصول لقمة مستواه قبل تمثيل بلاده في كأس العالم روسيا 2018.

شبكة “سكاي سبورتس″ الإنكليزية، علمت من مصادرها الخاصة أن مدرب وست هام ديفيد مويس أعطى ملاك النادي ديفيد سوليفان وغولد الضوء الأخضر للدخول في مفاوضات جادة مع فينغر، لإقناعه بترك الدولي المصري يذهب إلى الملعب “الأولمبي” على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، على الأقل ليُنقذ موسمه لتفادي الخروج من تشكيلة مدرب منتخبه هيكتور كوبر الأساسية، إذا طالت فترة جلوسه على الدكة.

أما المصدر المُقربة من النني، فأكد لـ “القدس العربي”، أن صاحب الشأن متمسك بالبقاء مع أرسنال ولا يرغب في الخروج بأي وسيلة، وهذا باختصار شديد بحسب ما وُرد إلينا بالنص “النني يشعر بفخر شديد كونه لاعبًا في أرسنال. إنه يعيش حلم طفولته ويُريد البقاء مع الفريق لأطول فترة ممكنة. صحيح هذا لا يَخدم موقفه مع منتخبه الذي يملك العديد من اللاعبين المحليين المميزين جدًا في مركزه، لكنه واثق أن القادم سيكون أفضل إذا غامر بالبقاء لنهاية الموسم”.

والشيء المُثير، أن هوجة الشائعات التي انفجرت في وجه النني منذ فتح السوق الشتوية، جاءت بالتزامن مع التقارير التي ربطت مستقبل زميله الذي يلعب في نفس مركزه كوكلين بوست هام وأندية أخرى، لحرص الأخير على التواجد مع منتخب بلاده الفرنسي في كأس العالم، هذا بخلاف ما يُقال عن اقتراب أليكسيس سانشيز من مانشستر سيتي، والسؤال الآن.. هل سيتخلى فينغر عن هذه الأسماء دفعة واحدة في الميركاتو الشتوي؟ دعونا ننتظر كيف يُخطط شيخ مدربي البريميرليغ لإنقاذ موسمه. ونفس الأمر بالنسبة للنني.