ما تعليق فينغر على اقتراب سانشيز من مانشستر سيتي؟

لندن-”القدس العربي”:

حاول مدرب أرسنال آرسن فينغر سكب الماء البارد على الشائعات المُنتشرة بغزارة أمطار يناير حول مستقبل المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز، واقترابه من الانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي مقابل رسوم لن تزيد عن 20 مليون جنيه إسترليني، أو الرفض وخسارة اللاعب بدون مقابل منتصف العام الجاري.

وكان سانشيز على بعد خطوة واحدة من الانتقال إلى صفوف السيتيزينز في الميركاتو الصيفي الماضي، لولا أن اشترط فينغر شراء البديل قبل الموافقة على إتمام الصفقة مع الكتالوني بيب غوارديولا، وبعد فشل إدارة المدفعجية في الحصول على خدمات لاعب موناكو توماس ليمار، تعثر انتقال صاحب الـ 29 عامًا إلى ملعب “الاتحاد”، لكن مؤخرًا، هناك شبه إجماع في الصحف البريطانية أن الصفقة أوشكت على الانتهاء.

وردًا على هذه التقارير، قال المدرب الفرنسي في حديثه مع الصحفيين قبل مواجهة تشيلسي في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة “لا يوجد أي جديد حول مستقبل أليكسيس سانشيز، أؤكد لكم أنه لم يتلق أية عروض، وبالنسبة لنا، فنحن نتعامل باحترافية وهدوء ولا نستبق الأحداث”.

أما عن الروايات التي تتحدث عن دخول أرسنال في صفقة مدافع وست بروميتش ألبيون جوني إيفانز، المطلوب من قبل السيتي منذ الصيف الماضي، قال فينغر “ما أعرفه أنه على لائحة المطلوبين في مانشستر سيتي، وهذا يجعلنا الخيار الثاني بسبب قوتهم الشرائية”.