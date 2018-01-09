الصورة الساخرة .. هل تمضي بنجل عادل إمام إلى المحاكمة؟

لندن-” القدس العربي”:

أثار الفنان المصري، محمد إمام، نجل الفنان عادل إمام، موجة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب صورة مصحوبة بتعليق.

فقد نشر الفنان محمد إمام صورة وتهنئة على حسابيه في “تويتر” و “إنستغرام ” صورة تضم قسا، وشيخا على مرجيحتين، وعلق إمام عليها: “الدين لله والمراجيح للجميع كل سنة وإحنا كلنا طيبين”.

الصورة والتعليق برغم قالب السخرية فيهما أعتبرها البعض سخرية من رجال الدين الإسلامي والمسيحي. حيث جرى هجوم على إمام .

غير أن مدونين كثرا على وسائل التواصل اتخذوا موقفا مناصرا لكوميديا إمام، مواصلين السخرية من الصورة ،وكتب أحد هؤلاء معلقا على تغريدة إمام في “تويتر” “ساخرا “هههههه انت جبت الصورة دي منين يا اخى دمك خفيف حتى في الحاجات البسيطة دي” تابع تعليقات مغردين يدعمون إمام في سخريته ،وقد نالت التدوينة قرابة الـ50 ألف علامة اعجاب على إنستغرام .

وعلق البعض بأن إمام ربما لم يتوقع أن تتحول مزحته ه مع متابعيه وجمهوره إلى سبب في إثارة غضب آخرين ومن ثم مهاجمته، ويخشى بعضهم ان تتم ملاحقة إمام ببلاغ ممن عرفوا في مصر بفتح البلاغات في توقيت قياسي خاصة فيما يخص الأديان .

أما صاحب التغريدة نفسه محمد إمام فقد لاذ بالصمت حتى الان ، ولم يكتب أي تعليق أور رد على متابعيه منذ نشره للتغريدة قبل يومين.