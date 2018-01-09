أمير سعودي: “الظلم ظلمات يوم القيامة” وتهم الـ11 أميراً معتقلاً كاذبة ـ (تسجيل صوتي)

“القدس العربي”:

وصف أحد أفراد العائلة الملكية في السعودية الاتهامات الموجهة إلى 11 أميرًا اعتقلوا قبل أيام، بأنها “كاذبةٌ تماماً” و”لا يُمكن تصديقها” في إشارة اتهامهم بالتجمهر في قصر الحكم للمطالبة بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، و المطالبة بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم”..

وفي رسالة صوتية نشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، تساءل الأمير عبد الله بن سعود بن محمد، كيف كان يمكن أن يعاني الأمراء مشاكل في فواتير المياه والكهرباء، قائلاً إن جميع الأمراء المحتجزين “لديهم قدرات مالية كبيرة، تغنيهم عن المخاوف والمشاكل المالية، وأن آباءهم ربُّوهم على أن يكونوا مطيعين للملك”

وحسب المتحدث فالحقيقة ان الأمراء الـ11 ذهبوا لقصر الحكم للاستفسار عن توقيف أمير آخر، ليتم التعامل معهم بقسوة من قبل الحرس في قصر الحكم بالرياض، وذلك بعد وقوع اشتباك بالأيدي بين الطرفين.

واللافت أن الأمير لم يتهم من أمر باعتقال الأمراء ومن قام بذلك هي كتيبة تابعة لولي العهد محمد بن سلمان، مثلما كشف موقع سعودي مقرب منه، انما اتهم الشخص الذي أعد بيان السلطات التي اتهمت المعتقلين برفض أداء الفواتير، واعتبر أنه شخص عمل على تحوير أسباب ووقائع اعتقال الأمراء، داعيا إياه إلى “أن يتقي الله، وأن يعلم بأن الظلم ظلمات يوم القيامة”.

وكان موقع “سبق برس″ السعودي، هو أول من نشر خبر اعتقال الـ11 أميراً بتلك الرواية، قبل أن تؤكده وكالة الأنباء الرسمية، نقلا عن النائب العام السعودي، وأكد الموقع، “قوة السيف الأجرب”، إحدى كتائب الحرس الملكي، التابعة مباشرة لمحمد بن سلمان هي التي قامت بالقبض على 11 أميراً أمام قصر الحكم وتم إيداعهم سجن الحائر تمهيداً لمحاكمتهم.

والأمير عبد الله بن سعود كان رئيسا لاتحاد الرياضات البحرية، قبل تتم لإقالته مؤخرا بحسب وسائل إعلام سعودية واستخلافه باللواء ركن حمد الجعيد.