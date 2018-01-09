تركيا تستدعي سفيري روسيا وإيران بسبب انتهاك منطقة لعدم التصعيد في سوريا

اسطنبول: قالت مصادر بوزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، إن تركيا استدعت سفيري روسيا وإيران للشكوى مما قالت إنه “انتهاك قوات النظام السوري لحدود منطقة عدم التصعيد في إدلب”.

وأضافت المصادر أن تركيا طلبت من السفيرين حث النظام السوري في دمشق على إنهاء انتهاكات الحدود.

وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية إن الاستدعاء كان بسبب قلق تركيا بشأن تصرفات حكومة بشار الأسد في إدلب.

وكانت روسيا وإيران كحليف للنظام السوري، وتركيا كداعم للمعارضة المسلحة في سوريا قد أعلنت العام الماضي إدلب منطقة لخفض التصعيد ومع ذلك تزايد العنف على الحدود مع تركيا.

وكان 21 شخصا على الأقل قد قتلوا وفقا لنشطاء خلال غارات جوية في إدلب الواقعة شمال غرب سوريا.

ويحمل المرصد السوري سلاح الجو الروسي المسؤولية عن عمليات القصف.

واتهم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو النظام السوري، وفقا للأناضول، بتقويض الحل السياسي في سوريا، وقال إن “قوات النظام في سوريا تهاجم معارضين معتدلين بذريعة محاربة مسلحين تابعين لجبهة فتح الشام، التي كانت تعرف سابقا بجبهة النصرة”.

ورأى وزير الخارجية التركي أن هذا الموقف “يخرب عملية الحل السياسي”. يشار إلى أن إدلب هي المحافظة السورية الوحيدة التي لا تزال تخضع لسيطرة المعارضة المسلحة.

(وكالات)