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“إنستغرام”يعيد نشر تغريده “شيريهان” المحذوفة عن “عهد التميمي”

Jan 09, 2018

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لندن “القدس العربي”:

كشفت الفنانة شيريهان عن قيام موقع تبادل الصور “إنستغرام”، بإعادة تدوينتها عن الأسيرة الفلسطينية “عهد التميمى”، أعاد نشر التدوينة التي قامت إدارة “انستغرام” بحذفها قبل يومين.

وعبر حسابها على” تويتر ” كتبت شريهان قائلة: “أعادت إدارة إنستغرام اليوم 9 يناير 2018 إلى الصفحة الرسمية والخاصة بى البوست الذي كنت قد أرسلته منذ ثلاثة أيام وحذفته إلى #عهد_التميمى ربى وقلبى ودعائى وكثيرين كثيرين غيرى معك ومع الحق إن شاء الله يا عهد”.

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