روسيا تلمح إلى تورط أمريكي في هجوم طائرات بدون طيار على قواعدها بسوريا

موسكو: ألمحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إلى تورط الولايات المتحدة في هجوم شنته طائرات بدون طيار مؤخرا على قاعدتي حميميم وطرطوس على ساحل البحر المتوسط في سوريا.

وتلمح روسيا ، الداعم الرئيسي للنظام السوري، منذ فترة طويلة إلى دعم الولايات المتحدة لبعض الجماعات المعارضة في الحرب الأهلية متعددة الجبهات في سوريا.

وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية : “في الوقت الذي كانت فيه الطائرات بدون طيار التابعة للإرهابيين تغير على أهداف عسكرية روسية في سوريا، كانت هناك طائرة تجسس من طراز بوسيدون تابعة لسلاح الجوي الأمريكي تحلق فوق البحر المتوسط لأكثر من أربع ساعات على ارتفاع 7000 متر وتقوم بدوريات بين طرطوس وحميميم”.

وأوضح البيان أن القوات الروسية تمكنت من اعتراض الإشارات اللاسلكية لبعض الطائرات المسيرة ونجحت فى السيطرة عليها خلال الحادث .

وكان الجيش الروسي قد أعلن أن نحو 13 طائرة بدون طيار هاجمت قاعدتي حميميم البرية وطرطوس البحرية الروسيتين في غرب سورية ليلة الجمعة الماضية.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت أمس أن الطائرات بدون طيار المستخدمة في الهجوم على منشآت عسكرية روسية فى سوريا يمكن الحصول عليها بسهولة وهي تباع في الأسواق.

(د ب أ)