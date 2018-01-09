مصر: إحالة أوراق 13 شخصا للمفتي بينهم 5 يمنيين بتهمة تهريب مخدرات

القاهرة: أحالت محكمة مصرية، الثلاثاء، أوراق 13 شخصًا للمفتي، بينهم 5 يمنيين، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، لاتهامهم بتهريب مخدرات إلى داخل مصر.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ)، أن محكمة جنايات البحر الأحمر، شرقي مصر، أحالت أوراق 13 شخصًا للمفتي (5 يمنيين و 8 مصريين)، لاتهامهم بجلب وتهريب 113 كيلو غرامًا من الهيروين (مخدر) عبر البحر الأحمر قادمة من اليمن.

وأوضحت أن المتهمين الثلاثة عشر “تم ضبطهم (دون تحديد موعد)، بمدينة الغردقة (شرق) أثناء محاولاتهم تهريب شحنة هروين قادمة من اليمن على متن مركب يمنية تدعى راحة الود”.

ووفق وكالة الأنباء المصرية، “استطاعت قوات الأمن المكلفة بمكافحة المخدرات، ضبط 5 يمنيين قادمين على متن المركب وتبيّن أنهم أشقاء، بالإضافة إلى ضبط 8 مصريين كانوا في انتظارهم للمركب منهم أيضا 5 أشقاء، وذلك بعد محاولتهم الهرب ووقوع تبادل إطلاق نار أدى إلى إصابة أحدهم (لم تحدد جنسيته)”.

ويعد الحكم أولي قابل للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) خلال 60 يومًا من صدور حيثيات الحكم.

وفي 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قضت المحكمة ذاتها، بمعاقبة سائحة بريطانية بالحبس 3 سنوات، إثر إدانتها بتهريب أقراص مخدرة إلى داخل مصر.

(الأناضول)