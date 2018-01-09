هيفاء حسين تفجر مفاجأة على حسابها في”إنستغرام” !

لندن-”القدس العربي”:

أعلنت الفنانة هيفاء حسين عبر حسابها على تطبيق “إنستغرام” اعتزالها الفن وكتبت قائلة:” جمهوري العزيز يؤسفني أنقل لكم هذا الخبر بعد ما فكرت طويلا في تنفيذه بجرأة. يعزّ على التوقف عن العطاء لكن رسمياً قررت اعتزال المجال الفني والتوقف عن العمل إلى أن أشعر بان هناك ما يستحق تقديمه ويرجع بفائدة وعبرة للمجتمع. سامحوني على التقصير وتحياتي لكم”.

ويذكر أن الفنانة البحرينية هيفاء حسين كانت قد بدأت مسيرتها الفنية كهواية عبر برامج مسابقات الغناء في أواخر تسعينات القرن الماضي، ثم بدأت بالمشاركة بالأدوار في عدد من الأعمال.