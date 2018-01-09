كونتي يرفض التراجع عن هجومه اللاذع على مورينيو

لندن-”القدس العربي”:

رفض مدرب تشيلسي أنطونيو كونتي الاعتذار أو حتى التراجع عن تصريحاته النارية التي أطلقها في وجه نظيره في مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو، ضمن الحرب الكلامية الدائرة التي يُحاول خلالها كل مدرب إظهار أسوأ ما في ماضي الآخر، وهو ما تطرق إليه “سبيشال وان”، بإعادة الحديث عن تورط كونتي في فضيحة التلاعب بنتائج مباريات “الكالتشيو”، والتي كلفته عقوبة مُغلظة بدأت بإيقاف 10 أشهر ثم خُفضت العقوبة لأربعة أشهر.

ورد كونتي على هذه الادعاءات، قائلاً “أعتقد أنه قبل أن تسمع مثل هذه التعليقات، عليك أن تتحرى الدقة أولاً أليس كذلك؟ وأنا أقول لك الحقيقة. والحقيقة أنني عُوقبت بالإيقاف 4 أشهر من قبل المحكمة الرياضية، ثم تقدمت باستئناف وحكموا ببراءتي، لذا قبل أن تتسبب في إيذاء شخص آخر بتعليقات من هذا النوع، عليك أن تولي اهتمامًا لمعرفة الحقيقية على أقل تقدير”.

وأضاف “هذه التعليقات تُظهر لك الفارق بين قيمة الرجل الكبير الحقيقي بمعنى الكلمة والرجل الصغير المتواضع، وإذا لم تكن تعرف ما الوضع؟ فأنا أعرفه جيدًا منذ سنين.كان (مورينيو) في الماضي رجل صغير في كثير من الأوقات، وها هو نفس الشخص في الحاضر، وبالتأكيد في المستقبل لن يتغير إلا إذا حاول تغيير سلوكياته بوجه عام، ومورينيو هذا. أنت تعرفه جيدًا .. مستوى متواضع جدًا”.

واليوم، سأله أحد الصحفيين في المؤتمر الخاص بمواجهة أرسنال في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة، ما إذا كان يشعر ولو ببعض الندم بعد هجومه اللاذع على مدرب ريال مدريد الأسبق، فأجاب قائلاً “ما زلت عند رأيي وأنا في الغالب عن أندم على أي شيء. تذكروا ما قلته جيدًا وسنرى ما سيحدث في المستقبل”.