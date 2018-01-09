الحوثيون يعلنون إدخال منظومة صواريخ جديدة لـ”ميدان المعركة”

مأرب: أعلنت القوات الجوية والدفاع الجوي التابعة للحوثيين، اليوم الثلاثاء، إدخال منظومة صواريخ أرض- جو جديدة إلى “ميدان المعركة”.

وقالت القوات الجوية، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الخاضعة للحوثيين، إن “المنظومة الجديدة مطورة محلياً بخبرات وكفاءات وطنية بحتة”.

وأشار البيان إلى أن “المنظومة الجديدة تمكنت من إسقاط طائرة تورنيدو في صعدة، وإصابة طائرة “إف 15″ في صنعاء”، اليومين الماضيين.

وأضاف: “سنواصل التطوير حتى يدفع المعتدي ثمن حماقته وتطاله قدراتنا الدفاعية بفاعلية واقتدار”. معتبرًا أن “ما تمتلكه وتسعى لامتلاكه من سلاح جوي وقدرات دفاعية رادعة، هو حق مكفول لكل الشعوب”.

وأول أمس الأحد، أعلن الحوثيون إسقاط طائرة تابعة للتحالف العربي في محافظة “صعدة”، فيما قال التحالف إن سقوط الطائرة كان نتيجة لخلل فني، وأنه تم إجلاء طياريها بسلام.

وبعدها بساعات، قال الحوثيون إنهم أصابوا طائرة “إف 15″ في سماء العاصمة اليمنية صنعاء، دون أن يصدر تعليق من التحالف حول ما ذكره الحوثيون.

ومنذ نحو 3 أعوام، تشهد اليمن حربًا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة “الحوثي” من جهة أخرى.

(الأناضول)