موجة من السخرية تطال ترامب لعدم حفظه النشيد الوطني الأمريكي ـ (فيديو)
“القدس العربي”: تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموجة من السخرية، بعد انتشار فيديو له خلال افتتاح مباراة لكرة القدم الوطنية في مدينة أتلانتا، الإثنين، وقد بدا وكأنه لا يحفظ كلمات النشيد الوطني الأمريكي.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الذي يظهر فيه ترامب وهو يتمتم ويحاول ترديد كلمات النشيد الوطني، وذلك من خلال تحريك شفاهه في بعض المقاطع، مع التوقف والابتسام في مقاطع أخرى.
ولا شك أن الانتقادات لترامب وترديده للنشيد الوطني بشكل سيء تأتي بعد تهجمه المستمر ضد الرياضيين الأمريكيين الذين رفضوا الوقوف خلال النشيد، في مرات سابقة، احتجاجا على التمييز العنصري وعنف الشرطة تجاه ذوي الأصول الأفريقية في أمريكا.
كذلك فإن صدور كتاب “النار والغضب” الذي وجه انتقادات لاذعة للرئيس الأمريكي ذهبت إلى التشكيك في صحته العقلية، ساهم في إشعال التكهنات حول ترامب، خاصة مع ذكر الكتاب أنه كثيرا ما ينسى، وأن والده أصيب بمرض الزهايمر.
ودافع بعض المؤيدين لترامب بالقول إنه سواء كان نسي الكلمات أم لم ينس فإن ذلك موضع نقاش، مشيرين إلى أنه ظهر في الماضي وهو يغني النشيد.
الهنود الحمر هم أكثر أمريكية منه لان جده ألماني
النشيد الوطنيّ الأمريكيّ الذي ألّف في سنة 1814 واعتمــــد رسميًا في عام1931 ؛ عنوانه : الراية الموشحة بالنجوم المتلألئة :{ The Stars Spangled Banner }. وحسب علمي يتمّ تحفيظه للتلاميذ والطلبة الأمريكان ؛ منذ مرحلة الابتدائيـة ؛ كنشيد للأمة الأمريكية…وبالتالي أغلب الأمريكان يحفظونه عن ظهرقلب…وهومن تأليـــف الشاعرالأمريكيّ فرنسيس سكوت كي ضد وجــود بريطانيا في العالم الجديد يومذاك. والغريب أنه النشيد الوطنيّ الوحيد في العالم الذي تحتوي كلماته مفردة : الصــاروخ والقنابل.وبذلك هوعكس النشيد الوطنيّ البريطانيّ المخصص بالدعاء : { فليحفظ الله الملكـة }.
و يدّعي أنه “عبقري” !
حسبنا الله ونعم الوكيل !