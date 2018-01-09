موجة من السخرية تطال ترامب لعدم حفظه النشيد الوطني الأمريكي ـ (فيديو)

“القدس العربي”: تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموجة من السخرية، بعد انتشار فيديو له خلال افتتاح مباراة لكرة القدم الوطنية في مدينة أتلانتا، الإثنين، وقد بدا وكأنه لا يحفظ كلمات النشيد الوطني الأمريكي.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الذي يظهر فيه ترامب وهو يتمتم ويحاول ترديد كلمات النشيد الوطني، وذلك من خلال تحريك شفاهه في بعض المقاطع، مع التوقف والابتسام في مقاطع أخرى.

ولا شك أن الانتقادات لترامب وترديده للنشيد الوطني بشكل سيء تأتي بعد تهجمه المستمر ضد الرياضيين الأمريكيين الذين رفضوا الوقوف خلال النشيد، في مرات سابقة، احتجاجا على التمييز العنصري وعنف الشرطة تجاه ذوي الأصول الأفريقية في أمريكا.

كذلك فإن صدور كتاب “النار والغضب” الذي وجه انتقادات لاذعة للرئيس الأمريكي ذهبت إلى التشكيك في صحته العقلية، ساهم في إشعال التكهنات حول ترامب، خاصة مع ذكر الكتاب أنه كثيرا ما ينسى، وأن والده أصيب بمرض الزهايمر.

ودافع بعض المؤيدين لترامب بالقول إنه سواء كان نسي الكلمات أم لم ينس فإن ذلك موضع نقاش، مشيرين إلى أنه ظهر في الماضي وهو يغني النشيد.