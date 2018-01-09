مقتل 3 من مسلحي “القاعدة” بغارة جوية وسط اليمن 

اليمن: قُتل 3 من مسلحي تنظيم القاعدة، مساء الثلاثاء، بغارة جوية شنتها طائرة بدون طيار يًرجّح أنها أمريكية، في بمحافظة البيضاء، وسط اليمن، بحسب زعيم قبلي.

ووفق الزعيم القبلي الذي تحدث، مشترطًا عدم ذكر اسمه لاعتبارات أمنية، فإن الغارة الجوية استهدفت سيارة للمسلحين المتطرفين في مديرية الصومعة بالبيضاء، ما أدى إلى مقتلهم على الفور.

ويتمركز عناصر تنظيمي “القاعدة” و”الدولة” في قرى السكان المحليين بعدد من مديريات المحافظة الجبلية، وخلال الأسابيع الماضية سقط مدنيون جراء الغارات الجوية، وفق مصادر متطابقة.

وحتى الساعة 21:45 (توقيت غرينتش)، لم يصدر عن السلطات اليمنية أو الإدارة الأمريكية أي تعليق حول هذه الغارة.

وكثّفت الولايات المتحدة خلال أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، من غاراتها التي تنفذها طائرات بدون طيار، على عدة مواقع في محافظة البيضاء، التي تنشط فيها عناصر مسلحة متطرفة.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مقتل عدد من قيادات وعناصر تنظيمي “الدولة” و”القاعدة” في اليمن، وتقول إن التنظيمين يدربان عناصرهما على أسلحة آلية، وراجمات صواريخ، وبنادق كلاشينكوف.

وتنظر الولايات المتحدة إلى اليمن منذ سنوات، باعتباره مركز تدريب وعبور للتنظيمات الإرهابية.

(الأناضول)