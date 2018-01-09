﻿بيرنلي يستعير نكودو من توتنهام حتى نهاية الموسم

لندن – د ب أ: يمكن أن يشارك جورج نكودو في أول مباراة له مع بيرنلي الإنكليزي أمام كريستال بالاس السبت المقبل، بعدما تمت إعارته لنهاية الموسم من توتنهام. وشارك نكودو (22 عاما) في ست مباريات مع توتنهام هذا الموسم، بعدما انضم للفريق من مارسيليا مقابل 9.4 مليون جنيه استرليني في 2016. وقال نكودو: «أعتقد إنها فرصة كبيرة للعب أول دقائق لي في الدوري هذا الموسم». وأضاف: «الجميع مصدوم لان بيرنلي يأتي خلف الفرق الستة الأولى في الترتيب. يلعبون بشكل جيد. لقد شاهدت المباراة الأخيرة أمام ليفربول عندما قدموا اداء جيدا ولكن الحظ لم يحالفهم».

براتو ينتقل إلى ريفر بليت من البرازيل

بوينس آيرس – د ب أ: يصل المهاجم الأرجنتيني لوكاس براتو إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس اليوم لإتمام انتقاله من ساو باولو البرازيلي إلى ريفر بليت مقابل 11 مليون دولار. ومن المقرر أن يوقع براتو على عقد انتقاله على أن يتوجه غدا إلى مدينة ميامي الأمريكية كي ينضم إلى تدريبات فريقه الجديد الذي يقيم معسكره هناك بقيادة المدرب مارسيلو غايردو. ويمثل انضمام براتو (29 عاما) لريفر بليت الصفقة الأهم في موسم الانتقالات الحالي في الأرجنتين، بجانب صفقة كارلوس تيفيز، الذي عاد إلى بوكا جونيورز من الدوري الصيني. وخلال مسيرته، لعب براتو لأندية تيغري ويونيو سانتا فى وفيليز سارسفيلد (الأرجنتين) ولين (النرويج) وجنوى (إيطاليا) ويونيفيرسيداد كاتوليكا (تشيلي) وأتلتيكو مينيرو (البرازيل).

الشباب السعودي يتعاقد مع الليبي مؤيد اللافي

الرياض – د ب أ: أعلن مجلس إدارة نادي الشباب السعودي عن إتمام تعاقده مع الليبي مؤيد اللافي، لثلاث سنوات، من أهلي طرابلس الليبي. ونشر الحساب الرسمي لنادي الشباب، عبر «تويتر» تغريدة جاء فيها: «الشباب يوقع مع الجوهرة الليبية مؤيد اللافي لثلاثة مواسم». ويسعى الشباب لتدعيم صفوفه لإنهاء الدوري في مركز متقدم، بالإضافة إلى المنافسة بقوة على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين. وكان اللافي توج بجائزة أفضل لاعب في ليبيا لعام 2017، عقب ظهوره بمستوى مميز مع أهلي طرابلس.

42 رياضياً روسياً طعنوا في عقوباتهم بسبب المنشطات!

لوزان – رويترز: قالت محكمة التحكيم الرياضية إنها تلقت 42 طعنا تقدم بها رياضيون من روسيا ضد عقوبات وقعتها عليهم اللجنة الأولمبية الدولية بداعي ارتكاب مخالفات منشطات تعود إلى ألعاب سوتشي الشتوية 2014. وقضت لجنة تأديبية تابعة للجنة الأولمبية الدولية بان الرياضيين الروس خالفوا لوائح المنشطات وقررت استبعادهم من منافسات وجردتهم من ميداليات ومنعتهم مستقبلا من المشاركة في الأولمبياد. وقالت محكمة التحكيم الرياضية التي تتخذ من لوزان مقرا في بيان، إنها ستعقد على الارجح جلسات استماع لنظر هذه الطعون اعتبارا من 22 يناير/كانون الثاني الجاري، وتوقعت أن تصدر حكما نهائيا قبل نهاية الشهر وقبل انطلاق الألعاب الشتوية في بيونغتشانغ الكورية الجنوبية في التاسع من فبراير/شباط.

لاعب بيروفي يعتدي جنسيا على طفلة في باراغواي

أسونسيون – د ب أ: اتهمت السلطات القضائية في باراغواي لاعب الكرة البيروفي جينو غيريرو بارتكاب جريمة الاعتداء الجنسي على طفلة قاصر تبلغ 15 عاما. وتم تقديم الشكوى القضائية ضد اللاعب من عائلة الفتاة التي تعرضت للاغتصاب، والتي تحمل الجنسية الأرجنتينية ولكنها تعيش في باراغواي مع والدتها التي تحمل جنسية هذه الدولة. ووقعت حادثة الاغتصاب خلال عطلة عائلة الضحية، حيث ارتكب غيريرو (25 عاما) جريمته خلال لقاء جمعه مع أفراد هذه العائلة. ويقيم غيريرو في باراغواي منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي بعدما انضم لنادي غواراني، الذي يلعب في القسم الأول من دوري باراغواي لكرة القدم، وهو سادس الأندية التي يلعب لها غيريرو منذ بدء مسيرته في اليانزا أرينا ببيرو عام 2011. وقام خوان اكوستا، رئيس نادي غواراني بطرد غيريرو من معسكر الفريق.

إيقاف نجم ياباني في سباقات القوارب لخلطه مادة محظورة في مشروب منافس

طوكيو – د ب أ: فرضت الوكالة اليابانية لمكافحة المنشطات عقوبة الإيقاف ثمانية أعوام على نجم في سباقات قوارب الكانوي، بسبب خلطه مادة محظورة في مشروب أحد منافسيه. وأوضحت أن ياسوهيرو سوزوكي، وهو واحد من أبرز محترفي سباقات الكانوي باليابان، خلط مادة محظورة تستخدم لتنشيط نمو العضلات، بمشروب منافسه سييجي كوماتسو. وأشارت إلى أن الأمر وقع خلال بطولة اليابان لسباقات قوارب الكانوي في أيلول/سبتمبر الماضي، والتي شهدت تتويج كوماتسو في منافسات 200 متر فردي رجال بينما احتل سوزوكي (32 عاما) المركز الثامن. وبعد انتهاء السباق، سقط كوماتسو في اختبار الكشف عن المنشطات وأقصي من المنافسات كما تعرض لإيقاف مؤقت، لكنه نفى ارتكابه أي مخالفات، وبعد كشف الحقائق أعيد إلى المنافسات ورفع الإيقاف عنه.