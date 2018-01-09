﻿تألق كاري في فوز واريورز… وتراجع جيمس في هزيمة كافاليرز

واشنطن – رويترز: تألق ستيفن كاري وسجل 32 نقطة ومرر تسع كرات حاسمة ليقود غولدن ستيت واريورز للفوز 124-114 على دنفر ناغتس في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.

وأضاف دريموند غرين 23 نقطة، ومرر عشر كرات حاسمة، كما سجل زميله كلاي طومسون 19 نقطة ليحقق غولدن ستيت فوزه الخامس على التوالي ويعزز سجله كأفضل فريق في المسابقة برصيد 33 فوزا ومقابل ثماني هزائم فقط. وظهر نيكولا يوكيتش لاعب ناغتس بشكل متميز وسجل ثلاثة أرقام مزدوجة لأول مرة هذا الموسم إذ سجل 22 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة ومرر 11 كرة حاسمة. واكتفى ليبرون جيمس بتسجيل عشر نقاط ليتعرض فريقه كليفلاند كافاليرز لهزيمة ثقيلة 127-99 أمام مينيسوتا تيمبروولفز. وهذا هو أقل عدد من النقاط يسجله جيمس في مباراة منذ أكتوبر تشرين الأول 2007 مع كافاليرز (26 فوزا و14 هزيمة) الذي خسر للمرة الثانية في ثلاث مباريات وللمرة السادسة في مبارياته السبع الأخيرة خارج ملعبه. وسجل جيمس، الذي لعب لمدة 27 دقيقة، عشر نقاط أو أقل 12 مرة فقط في مسيرته. وشارك إيزايا توماس للمرة الثالثة هذا الموسم مع كافاليرز وأحرز تسع نقاط، بينما سجل كيفن لاف ثلاث نقاط فقط، وهو أقل عدد من النقاط له في مباراة هذا الموسم. وأحرز آندرو ويغينز 25 نقطة لتيمبروولفز، وأضاف جيمي باتلر 21 نقطة، بينما حقق كارل أنطوني تاونز وتاغ غيبسون رقمين مزدوجين، إذ أحرز الأول 19 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة وسجل الثاني 16 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة. وحقق تيمبروولفز (26-16) انتصاره الخامس على التوالي ووضع حدا لست هزائم متتالية أمام كافاليرز. وسجل ديمار ديروزان 35 نقطة ليقود تورونتو رابتورز للفوز 114-113 على بروكلين نيتس بعد وقت إضافي. وفاز هيوستن روكتس 116-107 على شيكاغو بولز بفضل 24 نقطة من ايريك غوردن، وتصدر دومانتاس سابونيس سبعة لاعبين حققوا أرقاما مزدوجة ليفوز إنديانا بيسرز 109-96 على ميلووكي باكس.