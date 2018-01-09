﻿رالي داكار: القطري العطية يفوز بالمرحلة الثالثة

بيسكو/ماركونا (بيرو) – د ب أ: أحرز القطري ناصر العطية المرحلة الثالثة لسباق رالي داكار. وحل في المركز الثالث في الترتيب العام لفئة السيارات متأخرا بفارق سبع دقائق عن الفرنسي ستيفان بيتر هانسل متصدر الترتيب العام.

وأكمل العطية سائق تويوتا الفائز بلقب رالي داكار في 2011 و2015، المرحلة الخاصة التي امتدت لمسافة 296 كيلومترا في ثلاث ساعات وتسع دقائق وثماني ثوان بفارق اربع دقائق وخمس ثوان عن بيتر هانسل. وبدأت نسخة 2018 من رالي داكار السبت وتستمر حتى 20 الجاري.