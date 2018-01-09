﻿المطالبة بتجميد عضوية الاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب مخالفات الانتخابات

زيوريخ - «القدس العربي»: طالبت «فيفا ووتش»، منظمة مراقبة أخلاقيات ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الاثنين بتجميد عضوية الاتحاد السعودي لكرة القدم على خلفية نتائج تحقيق أجرته حول الانتخابات الأخيرة لمجلس إدارة الاتحاد وما شهدته من تدخلات حكومية ورسمية.

وقالت «فيفا ووتش» وهي منظمة دولية مستقلة مقرها زيوريخ في بيان صحفي، إن تحقيقها حول انتخابات الاتحاد السعودي والذي استغرق عاما كاملا، خلص إلى أن الانتخابات تمت وسط انتهاكات قانونية جسيمة وبشكل يخالف الأنظمة المنصوص عليها في لوائح الفيفا. وأبرزت المنظمة أن انتخابات الاتحاد السعودي والتي انتهت بتنصيب عادل عزت رئيسا لمجلس الإدارة خلفا لأحمد عيد، شابها تدخلات من شخصيات نافذة قبل دخول أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، وتحديدا ممثلي بعض الأندية قاعة الانتخابات للترشيح. وأشارت إلى أن أمراء ومسؤولين نافذين تدخلوا للتأثير على مجريات انتخابات الاتحاد السعودي وتحديد نتائجها بشكل مسبق، بما في ذلك حرمان بعض الأندية المحلية من حق التصويت رغم أنها أندية عاملة وتسدد اشتراكها وتقع تحت مظلة الاتحاد. وفي الوقت ذاته، حثت «فيفا ووتش» الفيفا على التحقيق في الاتهامات الواسعة الموجهة لرئيس الاتحاد السعودي الجديد عادل عزت بتلقي دعم رسمي من الهيئة العامة للرياضة في السعودية والسلطات الحاكمة لضمان فوزه وتغلبه على منافسيه. وشددت على أن الدعم الرسمي لمرشح دون آخر يمثل مخالفة فاضحة لنزاهة العملية الانتخابية، ويدفع باتجاه بطلانها وضرورة اتخاذ الفيفا موقفا تجاه الاتحاد السعودي على غرار ما حدث مع عدة دول لتدخلها في شؤون اتحاد الكرة. وأشارت المنظمة إلى أن مرشحين لانتخابات اتحاد كرة القدم السعودي اعترضوا على عدة تعيينات للجان المشرفة على العملية الانتخابية والازدواج غير القانوني في المناصب، مثل تعارض تعيين خالد بانصر نائبا لرئيس محكمة التحكيم الرياضي مع منصبه كرئيس للجنة الانتخابات. وخلصت «فيفا ووتش» على أن ما جرى في انتخابات الاتحاد السعودي في حينه يخالف ما تنص عليه لوائح الفيفا من ضرورة ضمان الشفافية والنزاهة في الترشح والتنافس من دون أي تدخل دولي حكومي حسب المادة 13، الفقرة 1، والمادة 17 من قانون الاتحاد الدولي. وأكدت منظمة مراقبة أخلاقيات ولوائح «فيفا ووتش» على مسؤولية الاتحاد الدولي في تنفيذ لائحته الداخلية التي تنص على وجوب التدخل لإيقاف النشاط الكروي في دولة تملك عضويته في حالة عدم ضمان استقلالية الانتخابات أو تدخل الحكومة في استقلالية قرارات وانتخابات الاتحاد الكروي، سعيا للحفاظ على مبادئ أن تدير اتحادات كرة القدم في كل الدول شؤونها بصورة مستقلة.