﻿الدوري المصري: الأهلي يرتقي إلى الصدارة للمرة الأولى بعد فوز سهل على غريمه الزمالك

القاهرة – رويترز: فاز الأهلي 3-صفر على الزمالك ليصعد لصدارة الدوري المصري في أول مباراة لغريمه الأزلي تحت قيادة المدرب الجديد إيهاب جلال وأول لقاء قمة بين القطبين على استاد القاهرة منذ 2014.

واستغل الأهلي، الذي احتاج لثلاث دقائق فقط لافتتاح التسجيل عبر مؤمن زكريا، الأخطاء الفادحة لدفاع الزمالك وحارسه أحمد الشناوي ليرفع رصيده إلى 39 نقطة، وارتقى للصدارة لأول مرة هذا الموسم بفارق نقطتين عن الإسماعيلي المتراجع للمركز الثاني. وتعرض الزمالك للهزيمة الخامسة هذا الموسم لينهي النصف الأول من المسابقة في المركز الرابع بفارق 11 نقطة عن الصدارة. ولعب الشناوي حارس الزمالك تمريرة خاطئة انتزعها وليد سليمان واجتاز أكثر من مدافع ثم مرر الكرة إلى زكريا، لاعب الزمالك السابق، ليفتتح التسجيل من أول هجمة في الدقيقة الثالثة. وأهدر الزمالك فرصة التعادل عندما حصل حازم إمام على ركلة جزاء إثر عرقلة من مؤمن زكريا، لكن باسم مرسي أضاعها بعدما تصدى الحارس محمد الشناوي للكرة في الدقيقة 33. وحصل التونسي علي معلول مدافع الأهلي على ركلة جزاء بعد عرقلة من الشناوي ضاعف منها عبدالله السعيد التقدم قبل نهاية الشوط. وفي الشوط الثاني انفرد وليد أزارو بالشناوي الذي انزلق ليسهل المهمة أمام المهاجم المغربي لإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 53 معوضا فرصة انفراد أضاعها قبل الاستراحة بعد خطأ مكرر من الشناوي. وهدأ إيقاع اللعب مع اطمئنان الأهلي للنتيجة، بينما فشلت محاولات الزمالك لتقليص الفارق وضاع أمله تماما عندما طرد لاعبه البديل محمد إبراهيم في الدقيقة 81 لحصوله على إنذارين. ويلتقي الأهلي بطل الثنائية المحلية الموسم الماضي مع المصري البورسعيدي وصيف الكأس في الكأس السوبر يوم الجمعة في مدينة العين الإماراتية.