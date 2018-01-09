﻿بطولة كويونغ: نادال العائد من الإصابة يخسر أمام جاسكيه

ملبورن – د ب أ: خسر النجم الأسباني رافاييل نادال المصنف الأول على العالم، أمام الفرنسي ريشار جاسكيه 4/6 و5/7، في بطولة كويونغ التي خاضها لاختبار حالته ومستواه بعد التعافي من إصابته في الركبة، استعدادا لخوض منافسات أستراليا المفتوحة. ورغم الهزيمة، قدم نادال أداء مطمئنا في أول مباراة له بعد شهرين لم يخض خلالهما أي مباراة رسمية، حيث انسحب من البطولة الختامية للموسم الماضي في لندن. وانتهت مشاركة نادال (31 عاما) في بطولة كويونغ المقامة على الملاعب التي كانت تستضيف سابقا بطولة أستراليا. ويتأهب نادال لخوض غمار بطولة أستراليا، أولى بطولات «غراند سلام» في الموسم، والتي تنطلق الاثنين المقبل. وحقق ريشار جاسكيه الفوز الأول طوال 15 مباراة رسمية جمعته بالنجم الأسباني.