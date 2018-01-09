﻿الدوري الألماني: الأندية تبحث في «دفاترها القديمة» عن علاج لأزمة المهاجمين

برلين – د ب أ: أثبت الحب الأول في كرة القدم إنه لا يقاوم للبعض، حيث عاد أربعة مهاجمين بارزين في الدوري الألماني (بوندسليغا) للانضمام لأنديتهم السابقة خلال العطلة الشتوية الحالية.

وعاد اللاعبون الأربعة ماريو غوميز وساندرو فاغنر وسايمون تيرود وأنتوني ايغا للانتقال لأنديتهم الأولى، التي لعبوا لها في البوندسليغا، ويواجهون تحديات متباينة مع فرقهم في الدور الثاني من الدوري. وبينما سيكون فاغنر بديلا لليفاندوسكي في بايرن ميونيخ، يواجه المهاجمون الثلاثة الآخرون معركة البقاء في مع فرقهم، حيث يلعب غوميز مع شتوتغارت، وايغا مع ماينز، وتيرود مع كولون، وهي مهددة بالهبوط. ومع ذلك، فإن المهاجم المخضرم غوميز سعيد بالعودة لناديه القديم من فولفسبورغ. وقال: «الآن أنا في مرحلة تجعل برشلونة لا يفكر في التعاقد معي. مع مستوى قدرتي سأتأقلم مع الفريق ويمكنني مساعدته. لم أنته بعد». وسيجد غوميز شتوتغارت، الذي يحتل المركز الرابع عشر، في شكل مختلف عن الفريق الذي لعب معه قبل 11 عاما، وفاز وقتها بالدوري. وقال: «لست هنا لأنني أصبحت بطلا مع شتوتغارت في 2007، ولكنها كوكبة تعطيني الحافز». وصنع غوميز (32 عاما) إسمه مع شتوتغارت لينتقل بعدها في صفقة رائعة لبايرن ميونيخ، والذي حقق معه نجاحات عدة. لكن اللاعب الذي خاض 71 مباراة دولية مع المنتخب الألماني لم يسجل سوى هدف واحد هذا الموسم. ولا يزال يحتفظ بآمال الذهاب لكأس العالم هذا الصيف، لكنه يجد منافسة قوية من فاغنر ومهاجمين آخرين. ومن المقرر أن يستهل غوميز مبارياته مع شتوتغارت أمام هيرتا برلين يوم السبت، ولكن بسبب عدم جاهزية ليفاندوسكي يمكن أن يحصل فاغنر على فرصة سريعة للعب مع البايرن، عندما يحل ضيفا على باير ليفركوزن يوم الجمعة المقبل في افتتاح الدور الثاني من الدوري. وبعد أن ترك هوفنهايم، تحدث فاغنر (30 عاما) عن «الحلم المطلق» بالعودة لناديه الأول. وقال فاغنر، الذي خاض اول أربع مباريات في الدوري مع البايرن في 2007: «أمنيتي أن أتمكن من استغلال الدقائق التي سألعبها هنا وأن ألحق بقطار كأس العالم». وتطور فاغنر تدريجيا ووصل للعب مع المنتخب بعدما لعب لدويسبرغ وبريمن وبرلين ودارمشتاد، ولكن بتسجيله أربعة أهداف فقط هذا الموسم، يحتاج اللاعب للمزيد ليقنع يواخيم لوف مدرب المنتخب إنه يستحق مكانا. ومر تيرود بحالة إحباط بعدما كان أحد الهدافين الأبطال حيث ساعد شتوتغارت للصعود في 2017. ووجد اللاعب نفسه حبيسا لدكة البدلاء وانضم لكولون، الذي يحتل المركز الثامن عشر الأخير بفارق تسع نقاط عن المركز الذي يخوض صاحبه دورا فاصلا للبقاء في البوندسليغا. وقال تيرود عن فرص بقاء فريقه: «بالطبع يمكنني قراءة جدول الترتيب وانا واقعي». ويتطلع ايغا، الذي قدم مستوى جيدا مع كولون قبل أن ينتقل إلى الصين بنهاية الموسم الماضي، لإحداث تأثير. وسجل هدفين فقط في 12 مباراة مع ماينز في أول موسم له قبل ست سنوات وقال: «أردت دائما اللعب ولكن المدرب توماس توشيل لم يتركني ألعب. اليوم أنا أفضل من السابق».