﻿كأس انكلترا : مري يسجل هدف فوز برايتون على ناديه السابق بالاس في أول مباراة رسمية لحكم الفيديو

لندن – رويترز: أحرز البديل غلين مري هدفا في الدقيقة 87 ليقود برايتون للفوز 2-1 على كريستال بالاس في الدور الثالث لكأس الاتحاد الانكليزي في أول مباراة رسمية في البلاد تشهد استخدام حكم الفيديو المساعد.

ولم تكن هناك حاجة لاستخدام التكنولوجيا الجديدة لمراجعة أي قرارات في المباراة التي لم تشهد أي أحداث مثيرة للجدل بعيدا عن بعض التساؤلات حول هدف مري مهاجم بالاس السابق. وتقدم برايتون في الدقيقة 25 عندما مرر الظهير الأرجنتيني إيزيكيل شيلوتو إلى ديل ستيفنز واستقرت تسديدة لاعب الوسط المنخفضة في شباك وين هينيسي حارس بالاس الذي سيشعر بخيبة أمل من اخفاقه في التصدي للكرة عند الزاوية القريبة. وأدرك بكاري ساكو، الذي كان مصدر خطورة بالاس الرئيسي طيلة المباراة، التعادل للفريق اللندني عندما استفاد من مساحة خالية خارج منطقة جزاء برايتون ليطلق تسديدة قوية في الشباك. وسدد سام بالدوك في القائم لبرايتون وأطلق بيرم كيال تسديدة مرت فوق العارضة مباشرة مع سعي أصحاب الأرض لتسجيل هدف الفوز، لكن مري صاحب الخبرة هو الذي أطاح بآمال بالاس في خوض مباراة اعادة. ولمس مري الكرة بركبته على الخط بعد ضربة رأس من أوفه هونماير باتجاه المرمى ورغم بعض الاعتراضات بداعي وجود لمسة يد لم تتم الاستعانة بحكم الفيديو المساعد. وأظهرت الاعادة التلفزيونية أن الهدف صحيح. ووفقا لنظام حكم الفيديو المساعد يشاهد حكمان الأحداث الجارية على الملعب عن بعد، ثم يجذبان انتباه حكم المباراة إلى الأخطاء التي لم يلحظها. وتم استخدام نظام حكم الفيديو المساعد بالفعل في العديد من بطولات الدوري بما في ذلك الدرجة الأولى الألمانية والدرجة الأولى الايطالية وقد يُستخدم في كأس العالم الصيف المقبل في روسيا. ومن المتوقع أن يتخذ المجلس الدولي لكرة القدم، الذي يسن قوانين اللعبة، في مارس/آذار قرارا بشأن إذا كان سيسمح باستخدام حكم الفيديو المساعد بشكل دائم. واعتقد لاعبو بالاس بأن الكرة لمست ذراع مري قبل دخولها الشباك، ولكن المسؤول عن تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد أخبر الحكم اندري مارينر أن الهدف شرعي ليحتسبه الحكم بدوره. وعندما يدعو الحكم لاستخدام تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد فانه يعمل شكل مستطيل بكلتا يديه كي يوضح للجماهير، لكن الحكم لم يفعل ذلك، لذا انتابت الجماهير حالة من الحيرة بشأن ما يحدث، ولكن روي هودجسون مدرب بالاس أشاد بقرار اللجوء إلى تكنولوجيا الفيديو، وقال: «يمكنني فقط أن أصدق أنه راجع الواقعة، إذا رأيت الواقعة عدة مرات فإنها تبدو لمسة يد ولكن عندما تراها مرة أخرى فإنها ليست كذلك، أهنئ تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد». وقال كريس هيوتن مدرب برايتون: «لم أتمكن من رؤية الهدف بشكل واضح، انتظرت حتى انتهاء المباراة لمشاهدته، ولكن من الواضح أننا لم نكن بحاجة إلى تكنولوجيا الفيديو».