﻿عقار «إيبوبروفين» ضار لخصوبة الرجال

باريس ـ أ ف ب: بيّنت دراسة طبية أن تناول عقار»إيبوبروفين» الشائع استخدامه لتسكين الآلام وخفض الحرارة يمكن أن يكون ضارا لخصوبة الذكور.

وشملت هذه الدراسة 31 رياضيا تراوحت أعمارهم بين الثامنة عشرة والخامسة والثلاثين، وخلصت إلى القول للرجال «احذروا التناول المستمر لعقار إيبوبروفين».

وهذا العقار هو دواء مضاد للالتهاب ويباع من دون وصفة طبية في عدد من بلدان العالم تحت أسماء مختلفة منها «أدفيل» و»أنتارين» و»نوروفين». ويتناوله أيضا الرياضيون لتسكين آلامهم.

وأعطي 14 مشاركا هذا العقار لتناوله يوميا، فيما أعطي 17 آخرون عقارا وهميا لا تأثير له.

وحسب الدراسة المنشورة في مجلة الجمعية الأمريكية للعلوم «يؤدي تناول جرعات مهمة من إيبوبروفين على مدى وقت طويل (1200 ملليغرام في اليوم على ستة أسابيع) إلى اضطرابات حادة في الغدة الصماء تؤدي إلى حالة تسمى «قصور الغدد التناسلية المعوّض».

وهو اضطراب عمل الخصيتين، ويعوّض الجسم النقص في إفراز التستوستيرون بهورمونات أخرى من الغدة النخامية.

وقال الباحث برنادر جيغو إن الهدف من هذه الدراسة ليس جعل الذكور يشعرون بالهلع من هذا العقار، بل «القول إن الشباب الذين يتعاطون الكثير من هذا الدواء على مدى طويل من حقهم أن يعرفوا أنه قد يسبب الاضطراب الهورموني».