﻿79٪ من الفرنسيين يؤمنون بـ«نظرية المؤامرة»

باريس ـ أ ف ب: كشفت دراسة لمعهد «إيفوب» لحساب مؤسسة جان جوريس ومرصد «كونسبيرسي ووتش» أن نظرية المؤامرة «ظاهرة اجتماعية كبيرة ومقلقة» في فرنسا إذ أن 79٪ من الفرنسيين تقريبا يؤمنون بواحدة على الأقل من «نظريات المؤامرة» الرئيسية.

فبعد ثلاث سنوات على اعتداءات باريس في كانون الثاني/يناير 2015 وفي خضم حملة الحكومة على «الأخبار المزيفة» أظهرت الدراسة ان 79٪ من الفرنسيين يؤمنون بواحدة من هذه النظريات على الأقل. ويؤمن 34٪ منهم بأربع منها في الأقل و13٪ بسبع في الأقل.

ومن تلك النظريات القديمة والحديثة يؤيد 55٪ من الفرنسيين فكرة أن «وزارة الصحة متواطئة مع شركات صناعة الأدوية لتخفي عن الرأي العام الضرر الذي تلحقه اللقاحات» فيما يؤيد 54 ٪ منهم فكرة ان «وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ضالعة في اغتيال الرئيس جون كينيدي في دالاس».

وعلى صعيد الإرهاب يعتبر 19٪ من الفرنسيين ان «ثمة غموضا لا يزال قائما» بشأن الاعتداء على مجلة «شارلي إيبدو» عام 2015 مشيرين الى انه ليس من المؤكد «ان يكون خطط له ونفذه إرهابيون إسلاميون فقط» منهم 27٪ دون سن الخامسة والثلاثين و30٪ بين سن 18 و24 عاما.

ويرى 32٪ أن «فيروس الإيدز استحدث في المختبر واختبر على الأفارقة قبل ان ينتشر في العالم» فيما يؤيد 31 ٪ القول إن «الجماعات الجهادية الإرهابية مثل القاعدة وداعش هي في الواقع دمى في أيدي أجهزة الاستخبارات الغربية». ويظن 16٪ من الفرنسيين ان الامريكيين لم يصلوا يوما إلى القمر ويرى 9٪ «انه من الممكن ان تكون الأرض مسطحة وليست دائرية كما يدرسون في المدرسة».

واعتبر رودي رايخشتادت مدير «كونسبيرسي ووتش» ان هذه النتائج تؤكد «اننا نواجه جماعيا ظاهرة ملموسة وكبيرة تطال كل المجتمع وتؤثر في التمثيل الجماعي بشكل مقلق».

واجريت الدراسة بين 19 و20 كانون الاول/ديسمبر وشملت عينة تمثيلية لسكان فرنسا البالغين من ألف شخص استنادا الى نظام الحصص استكملت بعينة ثانية من 252 شخصا دون سن الخامسة والثلاثين.