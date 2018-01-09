﻿تنمية عضلات بشرية من خلايا جذعية

باريس ـ أ ف ب: أكد باحثون أنهم نجحوا في تنمية عضلات بشرية عاملة بالاستعانة بخلايا جذعية في المختبر، في خرق علمي واعد للمصابين بأمراض العضلات التنكسية على ما أظهرت دراسة علمية نشرت نتائجها أمس الثلاثاء.

وقال فريق من جامعة ديوك في ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية إنهم كانوا أول من يحقق هذا الإنجاز باستخدام جلد أشخاص بالغين أو خلايا دم «معدلة» لتصبح خلايا شابة.

وهي تسمى «الخلايا الجذعية المستحثة المحفزة» وكما هي الحال مع الخلايا الجذعية الموجودة طبيعيا لدى الأجنة، يمكن لها أن تصبح أي نوع آخر من الخلايا البشرية.

وفي هذه الحالة، جرى تعـــــديل «الخلايا الجذعية المستحثة المحفزة» لتصبح خلايا عضلية للهيكل العظمي. وقد نمت لتصبح «عضلات هيكلية بشرية عاملة» على ما أفاد فريق في مجلة «نيتشر كومونيكيشنز».

وقال الباحث لينغجون راو، المشارك في إعداد الدراسة «لقد استغرق الأمر سنوات من التجربة والخطأ ومن التخمينات المدروسة والخطوات الصغيرة قبل أن ننتج في نهاية المطاف عضلات بشرية فعالة من الخلايا الجذعية متعددة القدرات».

وقال فى بيان صدر عن الجامعة إن هذا الإنجاز قد تحقق بفضل «ظروف فريدة لزرع الخلايا» في المختبر وهيكل خاص بالأبعاد الثلاثة سمح للخلايا بأن تنمو «بشكل أسرع وأطول» موازنة مع أعمال فرق علمية أخرى.

وأشار الفريق إلى أن الأنسجة تشابكت وتفاعلت مع المحفزات الخارجية مثل النبضات الكهربائية أو الإشارات الكيميائية.

كما زرعوا ألياف العضلات في الفئران البالغة حيث صمدت وعملت مدة ثلاثة أسابيع في الأقل، برغم أنها لم تكن «بالقوة عينها» مثل الأنسجة الطبيعية.

ويأمل الفريق أن تسمح تقنيته للعلماء بتطوير «كمية غير محدودة» من العضلات العاملة في المختبر لاستخدامها في فحوص على أدوية وعلاجات جينية لأمراض العضلات التنكسية.

وقال الباحث نيناد بورساك إن «احتمال دراسة الأمراض النادرة مثير للغاية لنا».

ويمثل هذا الإنجاز تقدما قياسا مع نتائج أعمال سابقة للفريق عينه خلصت إلى تطوير أول أنسجة عضلية بشرية عاملة بعدما نمت من خلايا تم الحصول عليها من خزعات للعضلات.