مجلس النواب الأمريكي يعتمد قرارا يدعم التظاهرات في إيران

واشنطن: اعتمد مجلس النواب الأمريكي بشبه إجماع، الثلاثاء، قرارا يدعم التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها إيران في الآونة الأخيرة.

والنص الذي اقر بأغلبية 415 صوتا مقابل صوتين فقط، يؤكد دعم الكونغرس “للشعب الايراني المنخرط في تظاهرات مشروعة وسلمية ضد نظام قمعي وفاسد”.

كما يؤكد النص ان الكونغرس “يدين الانتهاكات الخطرة لحقوق الانسان والانشطة المزعزعة للاستقرار التي يرتكبها النظام الايراني بحق الايرانيين”.

كذلك فان النواب دعوا في قرارهم ادارة الرئيس دونالد ترامب الى فرض عقوبات على منتهكي حقوق الانسان في ايران.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إد رويس انه “بدفاعنا عن الايرانيين نريد ان نوضح انهم ليسوا الهدف لعقوباتنا”، مشيرا الى ان “العقوبات الأمريكية تستهدف النظام الايراني القمعي والمزعزع للاستقرار وليس الشعب الايراني”.

وبين 28 ديسمبر/كانون الاول والاول من يناير/كانون الثاني شهدت عشرات المدن الايرانية تظاهرات احتجاجية تخللتها أعمال عنف اسفرت عن سقوط 21 قتيلا واعتقال المئات.

وبدأت الاحتجاجات في مشهد، ثاني كبرى مدن البلاد، رافعة مطالب اقتصادية قبل أن تتحول الى حراك شعبي ضد النظام برمته وتشهد أعمال عنف واعتداءات على مبان حكومية ومراكز للشرطة.

(أ ف ب)