هكذا ردت مراسلة “الجزيرة” على قرار غلق مكتبها في تعز

“القدس العربي”:

علقت مراسلة قناة “الجزيرة” في محافظة تعز اليمنية هديل اليماني على قرار إغلاق مكتب القناة في المحافظة من قبل اللجنة الأمنية على صفحتها على “فيسبوك”، قائلة “سنظل ونبقى نبحث عن الصورة والحقيقة في كل مكان ونقف مع الإنسان أعجبكم أم لم يعجبكم ولن نتوقف.نحن ومن غيرنا غطينا وقلنا ونقلنا وتابعنا ولنا الفخر والشرف”.

وأضافت في رد واضح على مبررات اللجنة لغلق القناة: ” الجزيرة لم تمثل عائقا أمام تحرير تعز بل على العكس كانت وستظل معها وتنقل صوتها ومعناتها للرأي العام الدولي والعالمي بعد خذلان الشرعية التي تغني خارج السرب والتحالف العربي المتقاعس .لايراد لتعز التحرير ، والقرار المتخذ منذ بداية الحرب أن تبقى هذه المدينة جبهة مفتوحة وملف إنساني يساوم عليه التحالف في المحافل الدولية “.

و ختمت تدوينتها: “سترون والأيام بيننا سيأتي العام القادم والوضع كما هو عليه أو أسوأ من ذلك فالتجربة في عدن واضحة المعالم فكيف بتعز الدينامو المحرك لكل التغيرات الجذرية في الساحة اليمنية “.

وأثار قرار إغلاق مكتب الجزيرة بتعز استياء واسعا وجدلا، وجاء بعد تعيين محافظ موال للإمارات.و قد عبر إعلاميون يمنيون عن استيائهم للمس بحرية الإعلام.

وقد حصلت هديل اليماني على جائزة الشجاعة الصحفية لعام 2017، التي تمنحها مؤسسة الإعلام النسائية العالمية ومقرها نيويورك، تكريما لعدد من الصحفيات الرائدات في العالم، لكنها لم تستطع السفر لأمريكا لتسلم الجائزة بسبب قرار ترامب لمنع سفر مواطني 6 دول ذات غالبية مسلمة ، بينها اليمن.