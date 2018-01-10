محاولة لحرق معبد يهودي في جربة التونسية ضمن احتجاجات ليلية ضد الغلاء

تونس: قال مصدر من معبد الغريبة اليهودي الشهير في جربة التونسية إن المعبد تعرض ليل الثلاثاء/الأربعاء إلى محاولة حرق أثناء موجة احتجاجات اجتماعية تشهدها تونس ضد الغلاء وقانون المالية.

وأفاد إيلي الطرابلسي نجل رئيس المعبد، بيريز الطرابلسي، بأن المعبد تعرض لمحاولة للحرق عبر إلقاء محتجين للزجاجات الحارقة.

وقال الطرابلسي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إن هناك “محاولة فاشلة لحرق بيت صلاة في حارة اليهود بجربة بالمولوتوف”.

وأضاف أنه “لم يصب أحد . الأمن والحماية المدنية الآن يقومان بالواجب”.

ويعد المعبد أحد أشهر المزارات الدينية لليهود في شمال أفريقيا ويشهد سنويا احتفالات وطقوسا ويقصده الآلاف من الزوار من أنحاء العالم.

وتعرض الكنيس لهجوم إرهابي عام 2002 أوقع 21 قتيلا من بينهم 14 ألمانيا.

واتسعت عمليات النهب والسرقة ليل الثلاثاء/الأربعاء في موجة جديدة من الاحتجاجات الليلية ضد ارتفاع الأسعار والغلاء. واضطرت الشرطة التونسية إلى تعبئة وحداتها للتصدي لعمليات سطو على منشآت تجارية تقودها عناصر من المحتجين.

واتسع نطاق الاحتجاجات لتشمل مدنا أخرى في ثاني ليلة لها من بينها باجة وسوسة وقليبية وسليانة.

واشتبك محتجون مع رجال الأمن في سوسة وسليانة وأحرقوا إطارات مطاطية كما قطعوا طرقا رئيسية. ودفع الجيش بوحدات عسكرية في بعض المدن لحماية المنشآت العامة من بينها القصرين وقبلي وقليبية.

وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت في وقت سابق الثلاثاء عن اعتقال 44 شخصا تورطوا في عمليات نهب وسلب الليلة الماضية.

وأعلنت المعارضة الثلاثاء عن مساندتها للاحتجاجات لكنها أدانت عمليات التخريب والنهب، ودعت الحكومة إلى إلغاء قانون المالية الجديد وتعليق الزيادات في الأسعار. (د ب أ)