زلزال بقوة 7,6 درجات قبالة سواحل هندوراس وتحذير من تسونامي

واشنطن: وقع زلزال عنيف بقوة 7,6 درجات مساء الثلاثاء في البحر الكاريبي قبالة سواحل هندوراس، بحسب ما اعلن المعهد الأمريكي للرصد الجيولوجي في حين اصدر مركز الانذار المبكر من التسونامي تحذيرا من خطر حصول امواج مد عال خطرة.

وقال المعهد الأمريكي إن الزلزال الذي لم يتضح في الحال ما إذا كان قد اوقع ضحايا أو أضرار، وقع فجر الاربعاء في الساعة 02,51 ت غ وبلغت قوته 7,6 درجات، مشيرا إلى أنه حدد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات.

من جهته قال المركز الأمريكي للانذار المبكر من التسونامي انه “على ضوء البيانات الاولية للزلزال، هناك خطر بحصول امواج مد عال خطرة في دائرة شعاعها ألف كيلومتر حول مركز الزلزال”.

واضاف أن الانذار الذي اصدره يعني ان هناك “خطرا” بحصول امواج مد عال في كوبا والمكسيك وهندوراس و”تحذيرات” تطال بورتو ريكو والجزر العذراء، ما يعني أن الخطر الذي يتهدد هذه الجزر هو ادنى من ذاك الذي يتهدد الدول الثلاث. (أ ف ب)