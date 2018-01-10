رئيس كوريا الجنوبية يبدي استعداده للقاء زعيم الجارة الشمالية

سول: قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن الأربعاء إنه مستعد للقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون “إذا توفرت الظروف الملائمة”.

وأضاف مون في مؤتمر صحافي بالقصر الرئاسي الأربعاء: “إذا توفرت الظروف الملائمة، واتضحت الرؤية، فإنني على استعداد للقاء القمة مع كوريا الشمالية”، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وأضاف: “أترك الباب مفتوحا لأي نوع من الاجتماعات منها لقاء القمة إن كانت العلاقات بين الكوريتين تتطلب ذلك”.

لكن مون أشار إلى أنه “لا يمكن إجراء لقاء القمة من أجل مجرد اجتماع″.

واعتبر أنه “مع تحسين العلاقات بين الكوريتين، لابد من حل قضية الأسلحة النووية في كوريا الشمالية، ويمكن تحسين العلاقات مع حل قضية الأسلحة النووية، ويمكن حل القضية بعد تحسين العلاقات”.

وأوضح مون أنه “لا يمكن أن يكون الحوار هو الحل الوحيد، يمكن أن يقوم المجتمع الدولي بفرض عقوبات مشددة وممارسة الضغوط على كوريا الشمالية إذا لم تبد موقفا جادا أو في حال تجرأت بارتكاب استفزازات عسكرية مرة أخرى”. (د ب أ)